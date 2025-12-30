नहर ओवरफ्लो होकर छलकी, रास्ते और खेतों में भरा पानी, किसान चिंतित

वही नहर छलकने से करीब बीस पच्चीस बीघा खेतों में गेहूं की फसल में पानी चला गया जबकि इन खेतों में पहले ही पानी दिया जा चुका है। जिससे गेहूं की फसल खराब होने का अंदेशा बना गया। हाड़ा ने बताया कि नहर ओवरफ्लो होने की समस्या को लेकर अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत करवा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर अधिकारियों द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।