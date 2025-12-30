30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

नहर ओवरफ्लो होकर छलकी, रास्ते और खेतों में भरा पानी, किसान चिंतित

क्षेत्र की डगारिया डिस्ट्रीब्यूटरी टेल क्षेत्र में सोमवार रात्रि को नहर ओवरफ्लो होकर छलक गई। नहर का पानी रास्ते और खेतों में भर गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 30, 2025

नहर ओवरफ्लो होकर छलकी, रास्ते और खेतों में भरा पानी, किसान चिंतित

नोताडा. डगारिया डिस्ट्रिब्युटरी टेल क्षेत्र में ओवरफ्लो होकर छलकने से रास्ते में भरा पानी।

नोताडा. क्षेत्र की डगारिया डिस्ट्रीब्यूटरी टेल क्षेत्र में सोमवार रात्रि को नहर ओवरफ्लो होकर छलक गई। नहर का पानी रास्ते और खेतों में भर गया।

सहकारी समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि नहर के छलकने से किसानों द्वारा जो समतल करवाया गया था उसमें पानी आने से रास्ता खराब हो गया जिससे किसानों को आने जाने व खेतों में खाद व छिडक़ाव के लिए ट्रैक्टर निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

वही नहर छलकने से करीब बीस पच्चीस बीघा खेतों में गेहूं की फसल में पानी चला गया जबकि इन खेतों में पहले ही पानी दिया जा चुका है। जिससे गेहूं की फसल खराब होने का अंदेशा बना गया। हाड़ा ने बताया कि नहर ओवरफ्लो होने की समस्या को लेकर अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत करवा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर अधिकारियों द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।

पिछले वर्ष भी इस जगह पर दो बार नहर छलकी थी और इस बार भी यही हालात हुए हैं। वहीं सीएडी के कनिष्ठ अभियंता विष्णु सैनी ने बताया की रात को अचानक पानी बढ़ गया था जिसके कारण नहर छलक गई। पिछले सात दिन से अच्छा पानी चल रहा है जिससे किसानों को डिमांड कम है इसके चलते पानी ज्यादा आ गया। सूचना मिलते ही तुरंत पानी कम करवा दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / नहर ओवरफ्लो होकर छलकी, रास्ते और खेतों में भरा पानी, किसान चिंतित

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News: आठवीं कक्षा की छात्रा की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गई थी

बूंदी

सांसद ने रात तक की जनसुनवाई

नैनवां में ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण
बूंदी

नियमों से आगे बढक़र परिवार को आर्थिक राहत देने का किया अनुरोध

परी की पीड़ा देख सांसद ने तुरंत मुख्यमंत्री से की बात
बूंदी

बागवानी की ओर बढ़ा किसानों का रुझान, हाड़ौती सहित देश के प्रमुख शहरों तक पहुंच

बूंदी के अमरूदोंं का स्वाद हर जुबान पर, आकार और मिठास से देशभर में पहचान
बूंदी

Bundi: उधार में शराब नहीं दी तो सेल्समैन की चबाई नाक, गाली-गलौच देकर जान से मारने की दी धमकी

Rajasthan Police
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.