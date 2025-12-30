30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बूंदी

नैनवां में ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

सांसद दामोदर अग्रवाल ने सोमवार को नगरपालिका सभागार में जनसुनवाई कर नैनवां शहर एवं आसपास के गांवों की समस्याएं सुनीं।

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 30, 2025

नैनवां में ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

नैनवां. नगरपालिका सभागार में जनसुनवाई करते सांसद दामोदर अग्रवाल।

नैनवां. सांसद दामोदर अग्रवाल ने सोमवार को नगरपालिका सभागार में जनसुनवाई कर नैनवां शहर एवं आसपास के गांवों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को कतारबद्ध तरीके से अपनी बात रखने के लिए पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी। सांसद अग्रवाल ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 200 से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को भेजते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। पूर्व पालिकाध्यक्ष गोपीलाल सैनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने नैनवां में स्वीकृत गौण मंडी को शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग रखी, जिस पर सांसद ने मामले को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

वहीं हापोलाई गांव के लोगों ने विद्यालय क्रमोन्नत कराने की मांग रखी। पार्षद दिलखुश पोटर ने नैनवां में सरकारी भूमि एवं आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की। अगढ़ के बालाजी विकास समिति ने मंदिर के सामने पुलिया निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण एवं मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग रखी। जनसुनवाई के उपरांत सांसद ने नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से किए गए 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इनमें सड़क निर्माण, ट्यूबवेल सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। जनसुनवाई एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमराज नागर, जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह आसावत, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर, जिला उपकोषाध्यक्ष महेंद्र नागर, नैनवां नगरपालिका अध्यक्ष सरिता नागर, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल रंगीला, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राधाकृष्ण सैनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भागचंद रेगर, तहसीलदार रामराय मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राजाराम मीणा, थानाधिकारी सहदेव मीणा, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरिराम मीणा, जेवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

बड़ी खबरें

