नैनवां में ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को कतारबद्ध तरीके से अपनी बात रखने के लिए पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी। सांसद अग्रवाल ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 200 से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को भेजते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। पूर्व पालिकाध्यक्ष गोपीलाल सैनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने नैनवां में स्वीकृत गौण मंडी को शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग रखी, जिस पर सांसद ने मामले को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।