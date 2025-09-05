Rajasthan: इस जिले का फिर बदलेगा मास्टर प्लान, 2047 तक का बनेगा विकास का खाका; जानें कैसे

मास्टर प्लान में बदलावों की मांग को लेकर संघर्ष समिति का भी गठन हुआ था। संघर्ष समिति की ओर से सीकर बंद कराकर यूडीएच मंत्री से वार्ता की थी। यूडीएच मंत्री की वार्ता के बाद संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब विभाग ने रिव्यू किया तो सामने आया कि शिक्षानगरी का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में शिक्षानगरी को मास्टर प्लान 2041 के बजाय 2047 की आवश्यकता है।