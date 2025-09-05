Khet Singh Murder Case: परिजन को मिलेगी नौकरी, आरोपियों की 5 दुकानों पर चला बुलडोजर, मृतक का हुआ अंतिम संस्कार



इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। हत्या के बाद डांगरी गांव में तनाव की स्थिति बन गई। बुधवार को पूरा बाजार बंद रहा। शाम होते ही गुस्साई भीड़ ने टायर-ट्यूब की एक दुकान में आग लगा दी। लपटों ने पास की तीन अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बुधवार देर रात आरोपियों के डंपर को भी आग के हवाले कर दिया गया। माहौल बिगड़ने पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे।