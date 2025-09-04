Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर में हिरण शिकार रोकने पर किसान की निर्मम हत्या, रात भर खेत में तड़पता रहा, गुस्साए लोगों ने दुकान-वाहन फूंके

जैसलमेर में फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में हिरण शिकार रोकने पर खेत सिंह पर धारदार हथियार से हमला हुआ। घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दुकान और वाहन फूंक दिए।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Jaisalmer Farmer Murder
Jaisalmer Farmer Murder (Photo- AI &amp; Viral Video)

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के डांगरी गांव में हिरण शिकार रोकने के विवाद में एक किसान की हत्या हो गई। मंगलवार को खेत सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल किसान पूरी रात खेत में कराहता रहा। सुबह गांव के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। मृतक किसान के भाई ने पुलिस में दो लोगों लाडू खान और आलम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपी हिरण का शिकार करने आए थे और किसान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसी पर विवाद बढ़ा और हमला किया गया।

आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी जब्त


पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। वहीं, घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि घटना और माहौल को देखते हुए गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और वह खुद स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।


गांव में तनाव का माहौल


घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान की हत्या और आगजनी की यह घटना न केवल गांव में बल्कि जिले में भी चिंता का विषय बन गई है।


पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच जारी है। घटना से हिरण शिकार और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। यह घटना दिखाती है कि गांवों में वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय विवादों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है।

Published on:

04 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में हिरण शिकार रोकने पर किसान की निर्मम हत्या, रात भर खेत में तड़पता रहा, गुस्साए लोगों ने दुकान-वाहन फूंके

