जैसलमेर में हिरण शिकार रोकने पर किसान की निर्मम हत्या, रात भर खेत में तड़पता रहा, गुस्साए लोगों ने दुकान-वाहन फूंके



घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। मृतक किसान के भाई ने पुलिस में दो लोगों लाडू खान और आलम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपी हिरण का शिकार करने आए थे और किसान ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसी पर विवाद बढ़ा और हमला किया गया।