Sikar Accident: राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा, खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

बीते छह वर्षों में रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर करीब तीन दर्जन श्रद्धालुओं और वाहन चालकों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद पुलिस और परिवहन विभाग ने आज तक कोई ठोस और स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू नहीं की। हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक चालान और चेकिंग की औपचारिकता कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यदि अब भी सरकार और प्रशासन नहीं चेता तो रींगस–खाटूश्यामजी मार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने वाला नहीं है।