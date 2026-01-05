5 जनवरी 2026,

सोमवार

सीकर

Sikar Accident: राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा, खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

सीकर जिले के रींगस-खाटूश्यामजी सड़क मार्ग पर देर रात सवारी गाड़ी और कार में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

2 min read
सीकर

image

Anil Prajapat

Jan 05, 2026

Khatu-Shyam-Ji-road-accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

सीकर। राजस्थान में कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सीकर जिले के रींगस-खाटूश्यामजी सड़क मार्ग पर देर रात सवारी गाड़ी और कार में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 दोस्‍त सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रींगस पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार रात 2 बजे चौमू पुरोहितान से संतोषपुर के बीच हुआ। कोहरे के चलते सवारी वाहन और कार में आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सवारी वाहन चालक अजय देवंदा निवासी रींगस, कार सवार गौरव सैनी निवासी जयपुर तथा अजय सैनी निवासी सवाई माधोपुर शामिल हैं।

चार घायलों में से एक जयपुर रैफर

कार में चार से पांच श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूश्यामजी आ रहे थे, जबकि सवारी वाहन चालक यात्रियों को उतारकर रींगस की ओर लौट रहा था। हादसे में घायल 4 लोगों में से 3 को रींगस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, एक को खाटूश्यामजी में प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया।

छह साल में तीन दर्जन मौतें, फिर भी सिस्टम मौन

बीते छह वर्षों में रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर करीब तीन दर्जन श्रद्धालुओं और वाहन चालकों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद पुलिस और परिवहन विभाग ने आज तक कोई ठोस और स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू नहीं की। हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक चालान और चेकिंग की औपचारिकता कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यदि अब भी सरकार और प्रशासन नहीं चेता तो रींगस–खाटूश्यामजी मार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

05 Jan 2026 12:28 pm

Sikar Accident: राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा, खाटूश्यामजी दर्शन को जा रहे 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

