Bundi: ‘अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश…’, 1 साल के बेटे को गोद में लेकर रोती रही पत्नी, हादसे ने छीन लिया 3 बच्चों के सिर से पिता का साया

3 Died After Truck Overturns On Pilgrims: बूंदी जिले के लाखेरी क्षेत्र में लबान-पापड़ी मार्ग पर ट्रक हादसे में मृत सांगोद क्षेत्र के करीरिया गांव निवासी कालूलाल गुर्जर बीते कई सालों से प्रतिवर्ष चौथ माता की पैदल यात्रा पर जा रहा था। इस बार भी शनिवार को कालूलाल अपने दोस्त के साथ पैदल यात्रा पर निकला जरूर लेकिन इस बार उसकी यात्रा अधूरी रह गई।