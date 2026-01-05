Bundi: ‘अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश…’, 1 साल के बेटे को गोद में लेकर रोती रही पत्नी, हादसे ने छीन लिया 3 बच्चों के सिर से पिता का साया

मृतक कालूलाल गुर्जर की फाइल फोटो: पत्रिका
3 Died After Truck Overturns On Pilgrims: बूंदी जिले के लाखेरी क्षेत्र में लबान-पापड़ी मार्ग पर ट्रक हादसे में मृत सांगोद क्षेत्र के करीरिया गांव निवासी कालूलाल गुर्जर बीते कई सालों से प्रतिवर्ष चौथ माता की पैदल यात्रा पर जा रहा था। इस बार भी शनिवार को कालूलाल अपने दोस्त के साथ पैदल यात्रा पर निकला जरूर लेकिन इस बार उसकी यात्रा अधूरी रह गई।
लबान के पास हुए हादसे ने पूरे परिवार को ऐसा जख्म दिया की बरसों तक उसे भूलाया नहीं जा सकता। परिवार पर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा कि अपने तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। मृतक के बड़े भाई हरिओम गुर्जर ने बताया कि कालूलाल शनिवार को अपने साथी घटाल गांव निवासी महावीर बैरवा के साथ गांव से रवाना हुआ था।
रविवार सुबह लबान के पास हुए हादसे में उसकी मौत की खबर आई। जिसनें परिवार की खुशियां छीन ली। कालूलाल बरसों से मेहनत-मजदूरी करता आ रहा है। जमीन भी इतनी नहीं है की उससे परिवार का गुजारा चल सके।
तीन भाइयों में मंझले कालूलाल के परिवार के पास महज पांच बीघा जमीन है। ऐसे में वो परिवार से दूर पाली जिले में आसापुरा माताजी गोशाला में मेहनत मजदूरी करता था। शनिवार को ही वो पदयात्रा पर जाने के लिए गांव आया था।
ग्रामीण रामस्वरूप नागर ने बताया कि मृतक कालूलाल के तीन मासूम बच्चे है। सबसे बड़ी पुत्री पांच और सबसे छोटा पुत्र एक साल का है। हादसे ने तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया।
हादसे की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कालूलाल की पत्नी सुनीता छोटे बेटे को गोद में लिए रो-रोकर बेसुध सी हो गई तो माता-पिता और भाई का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
