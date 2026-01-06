अच्छी खबर: मेडिकल कॉलेज में पीजी की 20 सीटें स्वीकृत, डीपीआर भेजी, राशि करवाई जमा

सीकर. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेज्यूट कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। सांवली िस्थत मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेज्यूएशन कोर्स के लिए 20 सीटों को स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने डीपीआर तैयार कर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) में जमा करवा दी है और इन सीटों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि भी जमा कराई गई है। अच्छी बात है कि सीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू होने से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में रेजीडेंट डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इससे मरीजों को इलाज में सीधा फायदा मिलेगा। एसएमएस अस्पताल की तर्ज पर ऑपरेशन समय पर होंगे, सभी ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टरों की नियमित परामर्श सुविधा मिल सकेगी। अभी तक पीजी करने के लिए विद्यार्थियों को दूसरे सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।