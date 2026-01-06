6 जनवरी 2026,

अच्छी खबर: मेडिकल कॉलेज में पीजी की 20 सीटें स्वीकृत, डीपीआर भेजी, राशि करवाई जमा

सीकर. सांवली िस्थत मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेज्यूएशन कोर्स के लिए 20 सीटों को स्वीकृति मिल गई है।

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Jan 06, 2026

Sikar Medical College

Sikar Medical College (Patrika Photo)

सीकर. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेज्यूट कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। सांवली िस्थत मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेज्यूएशन कोर्स के लिए 20 सीटों को स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने डीपीआर तैयार कर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) में जमा करवा दी है और इन सीटों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि भी जमा कराई गई है। अच्छी बात है कि सीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू होने से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में रेजीडेंट डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इससे मरीजों को इलाज में सीधा फायदा मिलेगा। एसएमएस अस्पताल की तर्ज पर ऑपरेशन समय पर होंगे, सभी ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टरों की नियमित परामर्श सुविधा मिल सकेगी। अभी तक पीजी करने के लिए विद्यार्थियों को दूसरे सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।

यों समझें फायदा

सीकर मेडिकल कॉलेज में फिलहाल एमबीबीएस कर रहे भावी चिकित्सकों का पांचवा बैच चल रहा है। कॉलेज में ही पीजी कोर्स शुरू होने के बाद डिप्लोमा कोर्स बंद हो जाएगा और सीटों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में सर्जरी, पैथोलॉजी और बायोकेमेस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रेजीडेंट चिकित्सक नहीं हैं, लेकिन नए पीजी कोर्स के बाद इन विभागों को भी रेजीडेंट मिल सकेंगे। इससे ऑपरेशन, जांच और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी। मरीजों को बाहर रेफर होने से राहत मिलेगी।

इन विभागों की मिली स्वीकृति

एनस्थेसिया – 4 सीट

मेडिसिन – 4 सीट

सर्जरी – 4 सीट

पीएसएम – 2 सीट

पैथोलॉजी – 2 सीट

एनाटॉमी – 2 सीट

बायोकेमेस्ट्री – 2 सीट

इनका कहना है

मेडिकल कॉलेज में पीजी की 20 सीटों की स्वीकृति मिल गई है। डीपीआर और कोर्स की राशि जमा करवा दी गई है। इससे कॉलेज में पीजी सीटों की स्वीकृति से मेडिकल कॉलेज शिक्षा का केंद्र बनेगा और जिला अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। - डॉ. अशोक कुमार, प्रिंसीपल, मेडिकल कॉलेज

Updated on:

06 Jan 2026 11:53 am

Published on:

06 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / अच्छी खबर: मेडिकल कॉलेज में पीजी की 20 सीटें स्वीकृत, डीपीआर भेजी, राशि करवाई जमा

