Rajasthan Weather: 20 जिलों में येलो अलर्ट, शून्य पर पहुंचा तापमान, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा राजस्थान में मौसम?

IMD Weather Forecast Report: राजस्थान में मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने राज्य के कई इलाकों को ठंड और घने कोहरे से प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए शीतलहर, शीतदिन और घने कोहरे का ट्रिपल येलो अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान राज्य के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट रहेगा।
राजस्थान में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। माउंट आबू और वनस्थली जैसे ठंडी जगहों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।
मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के कारण राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों को छुट्टियां घोषित की गई हैं। सर्द हवाओं और कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो सकता है।
वनस्थली : 4.1
अजमेर : 5.8
अलवर : 6
सीकर : 5.5
पाली : 5.6
सिरोही, दौसा, श्रीगंगानगर : 5.4
(तापमान डिग्री सेल्सियस में)
