Rajasthan Weather: 20 जिलों में येलो अलर्ट, शून्य पर पहुंचा तापमान, जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा राजस्थान में मौसम?

राजस्थान में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। माउंट आबू और वनस्थली जैसे ठंडी जगहों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।