चेन्नई में जॉब कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत, राजस्थान में मां का रो-रोकर बुरा हाल, 10 साल पहले पिता का हुआ था निधन

Software Engineer Dies In Chennai Accident: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। हांसपुर ग्राम पंचायत की छीतरकावाली ढाणी निवासी 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखिल सैनी की चेन्नई में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार की है निखिल रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ऑफिस के सामने सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।