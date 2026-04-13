Success Story : बकरी चराने वाले करीम खान का सपना हुआ सच, बने व्याख्याता, संघर्ष-आत्मविश्वास ने दिलाई 174वीं रैंक

ग्राम पंचायत करालिया बेरा निवासी करीम खान साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता जमालुद्दीन बकरी चराने का कार्य करते हैं। करीम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के चुतरानाडा विद्यालय से प्राप्त की, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें प्रतिदिन करीब 9 किलोमीटर दूर नवातला तक पैदल आना-जाना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखसर से दसवीं तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटोदी से 12वीं की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी की।