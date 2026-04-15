RTE Admission 2026: आरटीई में निशुल्क प्रवेश की उम्मीद टूटी, 78 हजार में से अधिकांश बच्चे रह जाएंगे वंचित

आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश सबसे अधिक पिपराली ब्लॉक में हुए हैं। यहां 158 निजी स्कूलों में 20 हजार 352 आवेदनों में से 4 हजार 771 बच्चों का लॉटरी में चयन हुआ। इनमें से 3 हजार 376 बच्चों की रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन के बाद 1 हजार 632 बच्चों का प्रवेश हो चुका है। 169 बच्चों को प्रोविजनल प्रवेश दिया गया है। इसी तरह सबसे कम प्रवेश नेछवा में हुए हैं। यहां 24 स्कूलों में 2 हजार 26 आवेदनों में से 634 बच्चों का लॉटरी में चयन हुआ। इनमें से 515 बच्चों की रिपोर्टिंग के बाद अब तक 264 बच्चों का प्रवेश हुआ है।