Rajasthan New Bypass: राजस्थान के इस जिले में बनेंगे 2 बाईपास, जमीन अधिग्रहण जल्द; जाम से मिलेगी राहत

शिक्षानगरी के अटके बाईपास का मामला राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद स्वायत्त विभाग ने जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। धोद में बाईपास नहीं होने से आमजन को होने वाली समस्या का मुद्दा भी पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। पत्रिका में लगातार समाचारों के प्रकाशित होने के बाद जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने भी इसको लेकर आवाज बुलंद की थी। इधर इस मांग के पूरे होने पर शहरवासियों ने राजस्थान पत्रिका को साधुवाद दिया है।