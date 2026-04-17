Rajasthan Roadways: शेखावाटी के लिए खुशखबरी, इस जिले के 3 रूटों पर दौड़ेगी ग्रामीण रूट की राजस्थान रोडवेज बस

सीकर डिपो में जूनियर एकाउंटेंट भानू प्रताप सिंह के अनुसार शर्तों में रियायत देने के बाद डिपो स्तर पर निविदा जारी की गई और बस ऑपरेटर्स ने तीन रूटों के लिए निविदा भरी। जिनमें पहला रूट सीकर - खंडेला वाया गोरिया- गोकुलपुरा, बाजौर, टोडीमाधोपुर, सांगरवा, पलासरा, गुरारा, खंडेला होगा। इस रूट पर तीन चक्कर होंगे। दूसरा रूट सीकर- खाटूश्यामजी-सालासर वाया कोछोर, जीणमाता, अलोदा, रेवासा, सीकर कासली, नेछवा, गनेडी पर चलेगी। तीसरा रूट मारू स्कूल लक्ष्मणगढ़, जगमालपुरा, झीगर, आकवा, थोरासी, लालासी, नरेादड़ा लक्ष्मणगढ मार्ग पर रोजाना छह चक्कर लगाएगी।