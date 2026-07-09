9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

‘विष्णु जाट अकेला नहीं कर सकता पिता की हत्या’, जगन गुर्जर के बेटे आसाराम का जेल प्रशासन पर फिर बड़ा आरोप

Jagan Gurjar Death Mystery: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में बेटे आसाराम गुर्जर ने जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। आसाराम का कहना है कि विष्णु जाट अकेला तो पिता जगन गुर्जर की हत्या नहीं कर सकता है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 09, 2026

Jagan Gurjar son Asaram

बेटा आसाराम व पिता जगन गुर्जर। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में बेटे आसाराम गुर्जर ने जेल प्रशासन पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। आसाराम का कहना है कि विष्णु जाट अकेला तो पिता जगन गुर्जर की हत्या नहीं कर सकता है। हत्या के पीछे षडयंत्र रचा गया है। जेल प्रशासन और जेल में मौजूद अन्य बंदियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बेटे आसाराम ने बताया कि पिता जगन गुर्जर से आरोपी विष्णु जाट का सुबह 11 बजे नाश्ते के वक्त झगड़ा हुआ था। इसके बावजूद दोनों को अलग नहीं किया गया और एक ही बैरक में साथ बंद किया गया। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पिता की हत्या हो गई। दोपहर बाद पुलिस उसे घर से उठाकर कोतवाली ले गई। पुलिसवालों ने बताया था कि तेरे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन, थाने पहुंचने के बाद पुलिसवालों ने बताया कि उसके पिता की हत्या हो गई है।

एक बैरक में दो बंदी, फिर सात कैसे पहुंचे?

बेटे आसाराम ने आरोप लगाया कि विष्णु जाट अकेला तो हत्या नहीं कर सकता है। इसके पीछे पूरा षडयंत्र रचा गया है, जिसमें जेल प्रशासन भी शामिल है। उनके चाचा ने भी बताया कि घटना के समय वहां कई लोग मौजूद थे। आसाराम ने कहा कि यदि एक बैरक में दो ही बंदी रहते हैं तो वहां सात लोग कैसे पहुंच गए? बैरक की ऊंची दीवार पर कोई अकेला व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। ऐसे में यह पूरी घटना सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विष्णु जाट के बयानों को लेकर कहीं ये बात

आसाराम ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने विष्णु जाट ने दावा किया था कि झगड़े के चलते उसने हत्या की थी। फिर कहा कि कपड़े धुलवाने और ताने मारने की बात को लेकर हत्य की। विष्णु ने 20 मिनट में चार बार बयान बदले। ऐसा लगता है कि ये सब पुलिस की सह से हो रहा है और विष्णु को ऐसा लगता है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं कर सकता है। पेशी के दौरान विष्णु के चेहरे पर किसी तरह का डर नजर नहीं आया था, इससे ऐसा लगता है कि उसमें पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है।

वारदात से एक दिन पहले की थी पिता से बात

आसाराम ने बताया कि 28 तारीख को उसकी पिता जगन गुर्जर से आखिरी बार बात हुई थी। उस समय उन्होंने किसी विवाद या खतरे की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि 29 तारीख को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। आसाराम ने कहा कि 29 को बेल होने के बाद 30 जून को पिता घर आ जाते। वे 29 को पूरे दिन फैसले का इंतजार करता रहे थे, लेकिन दोपहर 3 बजे बाद पुलिस उसे उठाकर ले गई। घर से लाए तक कहा कि तुम्हारे पिता की हार्टअटैक से मौत हो गई है। फिर कोतवाली में बताया कि उसके पिता की जेल में हत्या हो गई है।

चाचा को धौलपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग

आसाराम ने बताया कि उनके चाचा अभी भी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। पिता की हत्या के बाद उन्हें उनके चाचा की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने मांग की कि चाचा को तत्काल धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और जेल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब तक सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा।

Jagan Gurjar Love Story : कुख्यात डकैत जगन गुर्जर और कोमेश की दिलचस्प लवस्टोरी पढ़िए, उसकी तीन पत्नियां थीं

ये भी पढ़ें
Rajasthan Notorious dacoit Jagan Gurjar and Komesh an interesting love story read

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 01:48 pm

Published on:

09 Jul 2026 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘विष्णु जाट अकेला नहीं कर सकता पिता की हत्या’, जगन गुर्जर के बेटे आसाराम का जेल प्रशासन पर फिर बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में मां की हत्या करने वाली बेटी को लेकर नया खुलासा, संपत्ति और नौकरी बना विवाद का कारण

Jaipur Neeraj Sharma Murder Case
जयपुर

राजस्थान में आज 29 जिलों में बारिश का येलो और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 11 जुलाई से मानसून कमजोर होने के संकेत

Rajasthan Monsoon Update
जयपुर

Patrika Impact: राजस्थान में करंट हादसे व बिजली कंपनियों की लापरवाही की अब सीधे मॉनिटरिंग करेंगे CS, आज बुलाई मीटिंग

Chief Secretary V Srinivas
जयपुर

Jaipur: अमायरा की मौत के 8 महीने बाद चार्जशीट पेश, पिता बोले-दोषियों को सजा मिलने तक न्याय अधूरा

Amayra Suicide Case
जयपुर

2026 के नए बिल्डिंग कोड का ड्राफ्ट तैयार: राजस्थान में 2000 वर्गमीटर से बड़े भवनों में सोलर-ईवी चार्जिंग होगी अनिवार्य

Rajasthan New Building Draft
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.