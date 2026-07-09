‘विष्णु जाट अकेला नहीं कर सकता पिता की हत्या’, जगन गुर्जर के बेटे आसाराम का जेल प्रशासन पर फिर बड़ा आरोप

आसाराम ने बताया कि 28 तारीख को उसकी पिता जगन गुर्जर से आखिरी बार बात हुई थी। उस समय उन्होंने किसी विवाद या खतरे की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि 29 तारीख को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। आसाराम ने कहा कि 29 को बेल होने के बाद 30 जून को पिता घर आ जाते। वे 29 को पूरे दिन फैसले का इंतजार करता रहे थे, लेकिन दोपहर 3 बजे बाद पुलिस उसे उठाकर ले गई। घर से लाए तक कहा कि तुम्हारे पिता की हार्टअटैक से मौत हो गई है। फिर कोतवाली में बताया कि उसके पिता की जेल में हत्या हो गई है।