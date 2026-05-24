Rajasthan: सरकारी अस्पताल के नर्सिंगकर्मी की बिगड़ी नियत, वार्ड में सो रही महिला से रात ढाई बजे छेड़छाड़; मचा हड़कंप

अलवर। सामान्य अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में एक नर्सिंगकर्मी ने मरीज की महिला परिजन से छेड़छाड़ कर दी। घटना के बाद अन्य मरीजों के परिजन और पीड़ित महिला ने आरोपी नर्सिंगकर्मी की धुनाई कर दी। घटना शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे की है। जिसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार डीग जिला निवासी एक व्यक्ति को लिवर संबंधी बीमारी के चलते 22 मई को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी देखरेख के लिए पत्नी वार्ड में ही रुकी हुई थी।