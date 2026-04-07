Bharatpur : ‘… सोचा था इस बार मेहनत रंग लाएगी, पर एक पल की देरी ने सब खत्म कर दिया’, पत्नी की परीक्षा छूटी तो छलके जज्बात

Rajasthan SI Exam 2025 : राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन सोमवार को शहर में एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। कला मंदिर विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर सेवर निवासी मनीष कुमार अपनी पत्नी निशा को परीक्षा दिलाने पहुंचे, लेकिन तय समय पर गेट बंद होने होने से से वह प्रवेश नहीं कर सकी। मनीष ने बताया कि वे सुबह ठीक 10 बजे परीक्षा केन्द्र पर पहुंच गए थे, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था। सुरक्षाकर्मियों से अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं दिया गया।