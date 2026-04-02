Hanuman Jayanti: भरतपुर के 5 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, रोकड़िया हनुमानजी लोहागढ़ में कर्ज से मुक्ति की है अनोखी परंपरा

इस वर्ष हनुमान जयंती 2 अप्रेल को मनाई जा रही है। चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल सुबह 7.06 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल सुबह 7.41 बजे तक रहेगी। हिंदू धर्म में सूर्योदय की तिथि सबसे मायने रखती है, इसलिए उत्सव 2 अप्रैल गुरुवार को ही होगा। ज्योतिष के अनुसार इस साल हनुमान जयंती पर चित्रा नक्षत्र और गुरुवार दोनों साथ हैं। साथ ही मंगल ग्रह भी अपनी राशि बदल रहा है, जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। पर्व के लिए सबसे प्रार्थना का ठीक समय है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.45 से दोपहर 12.35।