Income Tax : टैक्स का ‘लास्ट ओवर’, सही शॉट लगाएंगे तो बचेंगे पैसे, राजस्थान की जनता जानें टैक्स सेविंग का पूरा गणित

Income Tax : वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले अपनी आय का सही आकलन करना हर करदाता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि अंतिम समय में जल्दबाजी में किए गए निवेश या अधूरी जानकारी के आधार पर लिए गए फैसले टैक्स बचाने के बजाय अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और नोटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे देते हैं। ऐसे में समय रहते आय, निवेश और कर देनदारी का व्यवस्थित मूल्यांकन करना आवश्यक है। करदाताओं को अपनी सभी आय स्रोतों जैसे वेतन, व्यावसायिक आय, बैंक ब्याज, किराया और कैपिटन गेन को जोडकऱ कुल आय का सही आकलन कर लेना चाहिए।