Rising Rajasthan : फ्रांस दूतावास नाराज, सीधे सीएम भजनलाल को लिखी चिठ्ठी, जानें क्यों मचा हंगामा

कंपनी- कंपनी सहमति बनने के बाद भी रीको से नहीं मिली

रीको- कंपनी के मांग के अनुरूप कोटा एयरोसिटी के पास भूमि चिन्हित की है और 18 फरवरी को कोटा विकास प्राधिकरण स्तर पर रीको को 35 हेक्टेयर भूमिका आवंटन किया गया। कंपनी ने 25 फरवरी को इसमें से 20 हेक्टेयर (50 एकड़) विकसित भूमि (सभी आधारभूत सुविधाओं सहित) की मांग रखी। 5 मार्च को जयपुर में हुई बैठक में भी कंपनी ने विकसित भूमि पर जोर दिया। जिसे तैयार करने में 8-10 महीने लगन थे। इसके बाद 9 मार्च को कंपनी ने ईमेल के जरिए समय को देखते हुए अर्ध विकसित भूमि लेने पर सहमति जताई।