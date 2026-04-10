Jaipur Crime: जयपुर में 2 बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार, देशी पिस्टल और कारतूस बरामद

पुलिस के अनुसार, 5 जून 2023 को अंजू देवी मीणा ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने मिलकर सूरजभान पब्लिक तिरूपति बालाजी नगर, सांगानेर स्थित भूमि के कूटरचित (फर्जी) पट्टे तैयार कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया।