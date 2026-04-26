Alwar Gang Rape Case: 11वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन, जांच के लिए SIT गठित; मुख्य आरोपी को भेजा जेल

थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता के भाई ने बताया कि मेरी बहन 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे पैदल अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी में सवार दो युवकों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में खींच लिया। इसके बाद उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। आंखों पर पट्टी बांध दी। कुछ आगे चलने पर एक और युवक भी गाड़ी में सवार हो गया। इसके बाद तीनों आरोपी पीड़िता को अज्ञात स्थान पर एक कमरे में ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी से बलात्कार कया।