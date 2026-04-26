Rajasthan vs Punjab Water Dispute: पंजाब के दावे के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट, अब दिल्ली पहुंचा मामला

1920 में तत्कालीन पंजाब सरकार, बहावलपुर नवाब (अब पाकिस्तान में) और बीकानेर महाराजा के बीच हुए समझौते में सतलुज का पानी बीकानेर (अब राजस्थान) को देने के बदले रॉयल्टी तय हुई थी, जिसकी दर 6.50 रु. प्रति एकड़ (प्रति वर्ष) थी। आजादी के बाद 1955 में जल बंटवारा तय हुआ। पंजाब का कहना है कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियां उसके क्षेत्र में बहती हैं और 1920 समझौते के तहत रॉयल्टी का अधिकार अब भी लागू है।