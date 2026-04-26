26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan vs Punjab Water Dispute: पंजाब के दावे के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट, अब दिल्ली पहुंचा मामला

Water Dispute: जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद तेज हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी जांच के बाद ही आगे का रुख तय किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Apr 26, 2026

Rajasthan vs Punjab Water Dispute

जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद तेज। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद तेज हो गया है। पंजाब सरकार ने आधिकारिक पत्र भेजकर राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का दावा किया है। इसके लिए वर्ष 1920 के समझौते का हवाला देते हुए भुगतान की मांग की गई है। इस पर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है और मामले को विधिक राय के लिए दिल्ली भेज दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि कानूनी जांच के बाद ही आगे का रुख तय किया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठा चुके हैं, जिससे अंतरराज्यीय विवाद बढ़ने के आसार है।

चिट्ठी का मजमूनः पुराना समझौता, नया विवाद

1920 में तत्कालीन पंजाब सरकार, बहावलपुर नवाब (अब पाकिस्तान में) और बीकानेर महाराजा के बीच हुए समझौते में सतलुज का पानी बीकानेर (अब राजस्थान) को देने के बदले रॉयल्टी तय हुई थी, जिसकी दर 6.50 रु. प्रति एकड़ (प्रति वर्ष) थी। आजादी के बाद 1955 में जल बंटवारा तय हुआ। पंजाब का कहना है कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियां उसके क्षेत्र में बहती हैं और 1920 समझौते के तहत रॉयल्टी का अधिकार अब भी लागू है।

जल बंटवारे का आधार

आजादी के बाद संबंधित राज्यों की जरूरत के अनुसार नदियों के पानी का बंटवारा हुआ, जिसमें राजस्थान को 8 एमएएफ सबसे बड़ा हिस्सा मिला।

यह है पानी का हिस्सा

पंजाब: 5.90 एमएएफ
कश्मीर: 0.65 एमएएफ
राजस्थान: 8.00 एमएएफ
पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन: 1.30 एमएएफ
कुल: 15.85 एमएएफ

इस तरह की गणना

1920 दरः 6.50 रुपए प्रति एकड
1960 तक 8% ब्याज सहितः 141.20 रुपए प्रति एकड़
वार्षिक आपूर्तिः 10 मिलियन एकड़ पफीट (रावी, ब्यास, सतलुज से)
प्रतिदिन डिस्चार्ज (बहाव): 13810 क्यूसेक (365 दिन का औसत)
पानी का अलाउंस: 25 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़
सिंचित क्षेत्रः करीब 55.24 लाख एकड़
1961-2025 तक 8 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल राशि: 1,44,083 करोड़ रुपए

दावा उचित नहीं

पंजाब का रॉयल्टी का दावा उचित नहीं है। अंतरराज्यीय नदियों का जल राष्ट्रीय संसाधन है, जिस पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। राजस्थान अपने हितों की रक्षा करेगा और उचित कानूनी कदम उठाएगा।
-सुरेश सिंह, रावत, जल संसाधन मंत्री

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 7 जिलों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, 7 घंटे का सफर मात्र 4 घंटे में होगा पूरा
बांसवाड़ा
Ajmer-Banswara Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 07:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan vs Punjab Water Dispute: पंजाब के दावे के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट, अब दिल्ली पहुंचा मामला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 'युवा जोश' की एंट्री, 2024 बैच के IAS संभालेंगे SDM का ज़िम्मा, जानें कब होगी पहली तैनाती?

प्रोबेशनर्स आईएएस अधिकारियों का विदाई सत्र
जयपुर

जयपुर के होटल में कांस्टेबल ने युवती से किया बलात्कार, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बहाने बुलाया

Jaipur Constable Arrested for Rape Lured Woman with Marriage Promise and Exam Coaching Pretext
जयपुर

जयपुर में JDA का एक्शन: 6 बीघा में बसी अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, कार्रवाई का खर्च भी वसूला जाएगा

JDA Cracks Down in Jaipur Illegal Colony Demolished in Kalwad Hanuman Vatika Sealed
जयपुर

Rajasthan: गंगनहर के पानी पर राज्यपाल बोले- हो सकता है कैंसर, उपराष्ट्रपति ने कहा… हराने के लिए जागरूकता जरूरी

Governor Haribhau Bagde Vice President CP Radhakrishnan-1
जयपुर

बड़ी खबरः गैंगस्टर रोहित गोदारा का ये खास गुर्गा अरेस्ट, खुलेंगे बड़े राज, जल्द ही सलाखों के पीछे होगा गैंगस्टर

Gangster Rohit Godara
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.