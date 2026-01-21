चित्तौड़गढ़ में DSP पर बड़ा आरोप, युवक ने कहा- मारपीट कर अपहरण किया, FIR दर्ज

रिपोर्ट में पुलिस उप अधीक्षक पर किसी मामले में रुपए मांगने का भी आरोप लगाया गया। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में गिरीराज गर्ग, अनिल सनाढ्य व अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं साइबर पुलिस उप अधीक्षक गिरीराज गर्ग ने अपनी सफाई में जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया। इसमें बताया कि साइबर थाना में पदस्थ पुलिस निरीक्षक ठाकराराम ने वांछित अपराधी से आपराधिक मिलीभगत कर जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने हेतु षड्यंत्रपूर्वक झूठा प्रकरण दर्ज करवाने संबंधी परिवाद पेश किया है।