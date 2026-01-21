CM Kisan Samman Nidhi: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों को लाभान्वित करने के लिए पांचवीं किश्त का हस्तांतरण एवं ग्राम उत्थान शिविर के संबंध में गुरुवार 22 जनवरी को दोपहर 11.30 बजे अरविन्द पैवेलियन स्टेडियम जिला सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रदेशभर के किसानों को योजना की पांचवीं किश्त का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ इसी दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके। इसी क्रम में जयपुर जिले का जिला स्तरीय किसान सम्मेलन 22 जनवरी 2026 को दोपहर 11.30 बजे हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), जयपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रभावी समन्वय के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके तहत मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि दिनेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, केंद्रीय सहकारी बैंक जयपुर एवं हरलाल सिंह बिजानिया, उपनिदेशक, उद्यानिकी विभाग जयपुर को सह-नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
