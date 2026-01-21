21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

CM Kisan Samman Nidhi: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त

Chief Minister Kisan Samman Nidhi: मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किश्त 22 जनवरी को राज्यभर के किसानों को मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 21, 2026

CM Kisan Samman Nidhi, Chief Minister Kisan Samman Nidhi, Chief Minister Kisan Samman Nidhi Scheme, Chief Minister Kisan Samman Nidhi Scheme Installment, Chief Minister Kisan Samman Nidhi Scheme Latest News, Jaipur News, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किश्त, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेटेस्ट न्यूज, जयपुर न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों को लाभान्वित करने के लिए पांचवीं किश्त का हस्तांतरण एवं ग्राम उत्थान शिविर के संबंध में गुरुवार 22 जनवरी को दोपहर 11.30 बजे अरविन्द पैवेलियन स्टेडियम जिला सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इस अवसर पर प्रदेशभर के किसानों को योजना की पांचवीं किश्त का लाभ प्रदान किया जाएगा।

एचसीएम रीपा में कार्यक्रम

राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ इसी दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके। इसी क्रम में जयपुर जिले का जिला स्तरीय किसान सम्मेलन 22 जनवरी 2026 को दोपहर 11.30 बजे हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), जयपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा।

अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी

कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रभावी समन्वय के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके तहत मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि दिनेश शर्मा, प्रबंध निदेशक, केंद्रीय सहकारी बैंक जयपुर एवं हरलाल सिंह बिजानिया, उपनिदेशक, उद्यानिकी विभाग जयपुर को सह-नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: धीरे-धीरे खाली हो रहे दक्षिणी राजस्थान के यह गांव, घरों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान
बांसवाड़ा
National Rural Employment Guarantee Scheme, MNREGA, MNREGA News, MNREGA Update News, MNREGA Latest News, Banswara News, Rajasthan News, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मनरेगा न्यूज, मनरेगा अपडेट न्यूज, मनरेगा लेटेस्ट न्यूज, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 08:42 pm

Published on:

21 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Kisan Samman Nidhi: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुमेरपुर को मिली बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

Sumerpur development works
जयपुर

Good News: ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, डिस्कॉम्स को मिला गोल्ड अवॉर्ड

जयपुर

आयुष चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के अहम निर्देश

ayush medical review meeting
जयपुर

जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर, एयरफोर्स में चयनित किशोरी की हादसे में मौत

जयपुर

Ration Distribution: बड़ा कदम, राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे “अनाज एटीएम”, राशन वितरण तरह डिजिटल

Give-up Scheme Last Date 30 April Alwar 10 thousand People got their names removed from food security scheme
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.