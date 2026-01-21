CM Kisan Samman Nidhi: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त

राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ इसी दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जा सके। इसी क्रम में जयपुर जिले का जिला स्तरीय किसान सम्मेलन 22 जनवरी 2026 को दोपहर 11.30 बजे हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), जयपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा।