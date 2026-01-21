Rajasthan: धीरे-धीरे खाली हो रहे दक्षिणी राजस्थान के यह गांव, घरों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान

एआई तस्वीर
बांसवाड़ा। प्रदेश के दक्षिणी अंचल में दो राज्यों के सीमावर्ती जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार की कमी के चलते ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं।
जिले की 11 पंचायत समितियों में से लगभग 35-40 ग्राम पंचायतों के लोग रोजी-रोटी की तलाश में गांव छोड़ चुके हैं। इनमें से 10-15 हजार लोग राजस्थान के पाली, नागौर, मध्यप्रदेश के उज्जैन, रतलाम और गुजरात के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद में मजदूरी कर रहे हैं। पलायन के चलते कई गांवों में घरों पर ताले लटके हैं। गांव में बुजुर्ग ही रह गए हैं, जबकि युवा परिवार सहित बाहर चले गए हैं।
पिछले 15 दिनों के आंकड़ों के अनुसार जिले की 11 पंचायत समितियों में सक्रिय श्रमिकों की संख्या 7,11,429 है और सक्रिय परिवार रोजगार कार्ड 4,20,239 हैं। इसके विपरीत केवल 24,121 लोग ही नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। विभाग के अनुसार 4 ब्लॉकों में अब तक 92 लाख का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 7 ब्लॉकों में मार्च तक कार्य होना है।
|ब्लॉक
|सक्रिय श्रमिक
|सक्रिय जॉब कार्ड
|कार्यरत श्रमिक
|चालू कार्य
|आनंदपुरी
|75880
|44023
|1964
|576
|आरेठूना
|49551
|27459
|1,880
|253
|बगेड़ा ऊरा
|41796
|24197
|823
|177
|बांसवाड़ा
|63333
|38678
|2039
|210
|छोटी सरवन
|46432
|28246
|267
|68
|गागरतालई
|54401
|32747
|927
|423
|गढ़ी
|76780
|43873
|4896
|325
|घाटोल
|115073
|71432
|5790
|473
|कुशलगढ़
|79920
|40613
|1612
|574
|सज्जनगढ़
|67643
|29371
|1612
|574
|तलवाड़ा
|40620
|24117
|2390
|218
सरकार ने जो लक्ष्य दिया था, वह पूरा हो गया है। मनरेगा का कार्य माह अनुसार होता है। 4 ब्लॉक (गढ़ी, बागीदौरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़) में 92 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 7 ब्लॉकों में कार्य 15 मार्च तक हो जाएगा।
