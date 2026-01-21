Rajasthan: धीरे-धीरे खाली हो रहे दक्षिणी राजस्थान के यह गांव, घरों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान

जिले की 11 पंचायत समितियों में से लगभग 35-40 ग्राम पंचायतों के लोग रोजी-रोटी की तलाश में गांव छोड़ चुके हैं। इनमें से 10-15 हजार लोग राजस्थान के पाली, नागौर, मध्यप्रदेश के उज्जैन, रतलाम और गुजरात के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद में मजदूरी कर रहे हैं। पलायन के चलते कई गांवों में घरों पर ताले लटके हैं। गांव में बुजुर्ग ही रह गए हैं, जबकि युवा परिवार सहित बाहर चले गए हैं।