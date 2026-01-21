21 जनवरी 2026,

बुधवार

बांसवाड़ा

Rajasthan: धीरे-धीरे खाली हो रहे दक्षिणी राजस्थान के यह गांव, घरों पर लटके ताले, वजह कर देगी हैरान

बांसवाड़ा जिले में मनरेगा से 100 दिन का रोजगार न मिलने के कारण हजारों ग्रामीण दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। रोजगार की कमी से कई गांव खाली हो गए हैं और युवा परिवार सहित मजदूरी के लिए बाहर रहने को मजबूर हैं।

Google source verification

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

image

दीनबंधु वशिष्ठ

Jan 21, 2026

National Rural Employment Guarantee Scheme, MNREGA, MNREGA News, MNREGA Update News, MNREGA Latest News, Banswara News, Rajasthan News, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मनरेगा न्यूज, मनरेगा अपडेट न्यूज, मनरेगा लेटेस्ट न्यूज, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

बांसवाड़ा। प्रदेश के दक्षिणी अंचल में दो राज्यों के सीमावर्ती जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार की कमी के चलते ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं।

जिले की 11 पंचायत समितियों में से लगभग 35-40 ग्राम पंचायतों के लोग रोजी-रोटी की तलाश में गांव छोड़ चुके हैं। इनमें से 10-15 हजार लोग राजस्थान के पाली, नागौर, मध्यप्रदेश के उज्जैन, रतलाम और गुजरात के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद में मजदूरी कर रहे हैं। पलायन के चलते कई गांवों में घरों पर ताले लटके हैं। गांव में बुजुर्ग ही रह गए हैं, जबकि युवा परिवार सहित बाहर चले गए हैं।

दस प्रतिशत लोगों को भी नहीं मिल रहा रोजगार

पिछले 15 दिनों के आंकड़ों के अनुसार जिले की 11 पंचायत समितियों में सक्रिय श्रमिकों की संख्या 7,11,429 है और सक्रिय परिवार रोजगार कार्ड 4,20,239 हैं। इसके विपरीत केवल 24,121 लोग ही नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। विभाग के अनुसार 4 ब्लॉकों में अब तक 92 लाख का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 7 ब्लॉकों में मार्च तक कार्य होना है।

पलायन के मुख्य कारण

  • कई पंचायत समितियों में मनरेगा कार्य लगभग बंद हैं।
  • सीमित कार्यों में वर्क बेस मॉडल लागू है, जिसमें मजदूरी केवल 60 से 100 रुपए तक बन रही है।
  • सीमावर्ती राज्य गुजरात व मध्यप्रदेश में मजदूरों को मजदूरी ज्यादा मिल रही है। वहां 500 रुपए प्रतिदिन की दर से काम मिल रहा है।
  • कई परिवारों को 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है या 100 दिन पूरा होने के बाद काम नहीं है।

ब्लॉक अनुसार पिछले 15 दिन का डाटा

ब्लॉकसक्रिय श्रमिकसक्रिय जॉब कार्डकार्यरत श्रमिकचालू कार्य
आनंदपुरी75880440231964576
आरेठूना49551274591,880253
बगेड़ा ऊरा4179624197823177
बांसवाड़ा63333386782039210
छोटी सरवन464322824626768
गागरतालई5440132747927423
गढ़ी76780438734896325
घाटोल115073714325790473
कुशलगढ़79920406131612574
सज्जनगढ़67643293711612574
तलवाड़ा40620241172390218

इनका कहना है

सरकार ने जो लक्ष्य दिया था, वह पूरा हो गया है। मनरेगा का कार्य माह अनुसार होता है। 4 ब्लॉक (गढ़ी, बागीदौरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़) में 92 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 7 ब्लॉकों में कार्य 15 मार्च तक हो जाएगा।

  • श्रीकिशन नोगिया, एक्सईएन, अतिरिक्त चार्ज मनरेगा, बांसवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

