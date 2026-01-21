Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस के इस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, जानें पूरा मामला

कलक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करते कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस। फोटो: पत्रिका
Congress MLA Abhimanyu Poonia: जोधपुर। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने एसडीएम पंकज जैन पर ज्ञापन फाड़कर मुंह पर फेंक दिया। युवक कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कार्यकर्ता ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए थे। उन्होंने कलक्टर और अतिरिक्त कलक्टर को गेट पर आकर ज्ञापन लेने की मांग की थी।
राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित ‘मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा’ ने जोधपुर शहर की राजनीति और प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में माहौल और गरमा गया। इसी दौरान विधायक अभिमन्यु पूनिया ने एसडीएम पंकज जैन के सामने ज्ञापन को फाड़ दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया।
इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने सख्ती से रोक दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने केवल एक प्रतिनिधिमंडल को ही भीतर जाकर ज्ञापन देने की अनुमति दी, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई। पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया कर रहे थे। आंदोलन में विधायक गीता बरवड़, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी, संगीता बेनीवाल, कीर्ति सिंह भील, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, बलदेव बेनीवाल, रुबीना खान, विमला जलवाणिया, दिव्या चौधरी, पुखराज दिवराया, विक्रम बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।
पदयात्रा सोजती गेट से शुरू होकर कलक्ट्रेट तक पहुंची, जहां मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों, रोजगार की निरंतरता और बकाया भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पदयात्रा के कलेक्ट्रेट पहुंचते ही वहां पुलिस प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा बंदोबस्त देखने को मिला। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, वहीं आरएसी के जवानों को भी मोर्चे पर लगाया गया। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश स्वयं पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि कलक्टर और अतिरिक्त कलक्टर गेट पर आकर ज्ञापन स्वीकार करें। इसी बीच एसडीएम पंकज जैन ज्ञापन लेने गेट पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधियों से गेट के बाहर आकर ज्ञापन सौंपने का आग्रह किया। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया, तो आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र रूप दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग