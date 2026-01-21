Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस के इस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, जानें पूरा मामला

इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट परिसर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने सख्ती से रोक दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने केवल एक प्रतिनिधिमंडल को ही भीतर जाकर ज्ञापन देने की अनुमति दी, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई। पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया कर रहे थे। आंदोलन में विधायक गीता बरवड़, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी, संगीता बेनीवाल, कीर्ति सिंह भील, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, बलदेव बेनीवाल, रुबीना खान, विमला जलवाणिया, दिव्या चौधरी, पुखराज दिवराया, विक्रम बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।