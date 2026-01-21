21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

OMR Sheet Scam: लाखों रुपए लेकर बढ़ाए नंबर, माइनस 6 से सीधे आए 259 अंक; 38 अभ्यर्थियों के नाम आए सामने

Rajasthan OMR Sheet Scam: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 21, 2026

OMR Sheet Scam

एसओजी की गिरफ्त में फर्जीवाड़े के पांचों आरोपी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा-2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में लाखों रुपए लेकर ओएमआर शीट्स और अंकों में हेरफेर कर अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कराया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने इस मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन तकनीकी प्रमुख सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के दौरान ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ की। इसके जरिए चुनिंदा अभ्यर्थियों के अंक फर्जी तरीके से बढ़ाए गए, जिससे अयोग्य अभ्यर्थी चयनित हो गए। अब तक 38 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी। इनमें से कई अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल चुकी है।

आउटसोर्स फर्म से मिलीभगत कर किया फर्जीवाड़ा

तीनों भर्तियों की परीक्षाएं वर्ष 2019 में आयोजित हुई थीं। परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड (नई दिल्ली) को सौंपा गया था। जांच में सामने आया कि फर्म के कार्मिकों ने बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों से मिलीभगत कर ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग के बाद डिजिटल डाटा में हेरफेर किया। कई मामलों में ओएमआर शीट्स की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के जरिए सही उत्तर भर दिए गए, जिससे वास्तविक अंकों को कई गुना बढ़ाकर दर्शाया गया।

बोर्ड के तकनीकी प्रमुख की रिश्तेदार महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार

अनुसंधान में सामने आया कि बोर्ड में पदस्थ संजय माथुर ओएमआर स्कैनिंग और परिणाम प्रक्रिया का प्रभारी था। उसने अपने सहयोगी कर्मचारी प्रवीण गंगवाल और आउटसोर्स फर्म के कार्मिकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और परिचित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया। गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी पूनम माथुर भी इस षड्यंत्र में शामिल पाई गई, जो संजय माथुर की रिश्तेदार है। पूनम के 63 अंक थे, जिन्हें बढ़ाकर 185 दर्शाया गया, हालांकि उसका अंतिम चयन नहीं हो पाया।

जांच समिति में भी घुसपैठ, सच्चाई दबाने की कोशिश

डीआइजी परिस देशमुख ने बताया कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद चयन बोर्ड की प्रशासनिक जांच समिति में भी संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को ही सदस्य बना दिया गया। इससे जांच को प्रभावित करने और साक्ष्य दबाने का प्रयास किया गया। चयन बोर्ड के गठन से लेकर अब तक संजय माथुर यहां कार्यरत है। एसओजी अब उसके कार्यकाल में हुई अन्य भर्तियों की भी गहन जांच कर रही है।

2019 परीक्षा वर्ष

3 भर्तियां: सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता), प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक
कुल पद: 3212
आवेदनकर्ता अभ्यर्थी: 9,40,038
संदिग्ध अभ्यर्थी: 38
गिरफ्तार आरोपी: 5

इनको किया गिरफ्तार

शादान खान: प्रतिनिधि, आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड, नई दिल्ली
विनोद कुमार गौड़: प्रतिनिधि, आउटसोर्स फर्म राभव लिमिटेड, नई दिल्ली
पूनम माथुर: अभ्यर्थी
संजय माथुर: तत्कालीन उप निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
प्रवीण गंगवाल: प्रोग्रामर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

कितने नंबर बढ़ाए

क्रम संख्यामूल नंबर (अंक)बढ़ाए गए नंबर (अंक)
1-6259
22206
39259
411159
512259
614206
716248
817245
918241
1019190

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘पंचायत चुनाव की चिंता छोड़िए… जेल जाने की तैयारी करें’, मदन दिलावर का डोटासरा पर तीखा पलटवार
जयपुर
Madan Dilawar, Govind Singh Dotasra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / OMR Sheet Scam: लाखों रुपए लेकर बढ़ाए नंबर, माइनस 6 से सीधे आए 259 अंक; 38 अभ्यर्थियों के नाम आए सामने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: टॉप- 10 वांटेड 25 हजार का इनामी मादक पदार्थ तस्कर कंवरलाल नाम बदलकर निजी अस्पताल में था भर्ती, ANTF पहुंची तो उड़े होश

25 हजार रुपए का इनामी तस्कर कंवरलाल अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: क्रेडिट कार्ड का एक लाख का कर्जा चुकाने के लिए ज्वैलरी शॉप से 4 किलो चांदी ले उड़ा, पुलिस ने यूं दबोचा

आरोपी विकास कुमार अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

SI Recruitment-2021: पेपरलीक मामले में SOG से गोपनीय रिपोर्ट किसने लीक की, आपने क्या कार्रवाई की? एडीजी से रिपोर्ट तलब

SI Recruitment 2021: गोपनीय रिपोर्ट लीक होने पर हाईकोर्ट सख्त, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: ‘पंचायत चुनाव की चिंता छोड़िए… जेल जाने की तैयारी करें’, मदन दिलावर का डोटासरा पर तीखा पलटवार

Madan Dilawar, Govind Singh Dotasra
जयपुर

Jaipur: बर्थडे का सड़क पर जश्न, सरेआम फायरिंग के टशन से फैली दहशत, 4 आरोपी गिरफ्तार

सरेआम फायरिंग के 4 आरोपी अरेस्ट, जब्त हथियार, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.