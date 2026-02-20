Rajasthan : जयपुर सहित 9 जिला परिषदों ने राेके पंचायतों के 100 करोड़ रुपए, लेखा परीक्षण में हुआ खुलासा

सीएजी की तीन रिपोर्ट एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा में रखी गईं। सीएजी की अनुपालन एवं निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर वसूले गए 84.71 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड में जमा ही नहीं कराए, वहीं राज्य के विकास कार्यों के लिए डीएमएफटी की राशि को बजट से अतिरिक्त संसाधन मानने के बावजूद महिला-बाल विकास, शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बिना मंजूरी लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान 10 बजटीय कार्यों-परियोजनाओं पर 57.05 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसको लेकर सीएजी ने वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं।