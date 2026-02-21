Rajasthan Bar Council Election : राजस्थान बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदान डेट की घोषणा

Rajasthan Bar Council Election : बार काउंसिल ऑफ़ राजस्थान के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य की हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी की स्वीकृति के बाद घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 22 अप्रेल को सुबह दस से सायं पांच बजे तक होगा। कार्यवाहक सचिव विकास ढाका ने बताया कि 7 मार्च को अस्थायी मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 21 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।