राजस्थान से गुजरने वाली इस ‘सुपरफास्ट ट्रेन’ में हो रहे बड़े बदलाव, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लोकप्रिय ट्रेन 'मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस' अब नए रंग-रूप और आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन के रैक (Coaches) और संचालन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब यात्रियों को ट्रेन के भीतर ही गरमा-गरम खाने की सुविधा यानी पेंट्रीकार का लाभ मिल सकेगा।