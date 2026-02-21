राजस्थान से गुजरने वाली इस ‘सुपरफास्ट ट्रेन’ में हो रहे बड़े बदलाव, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लोकप्रिय ट्रेन 'मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस' अब नए रंग-रूप और आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन के रैक (Coaches) और संचालन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब यात्रियों को ट्रेन के भीतर ही गरमा-गरम खाने की सुविधा यानी पेंट्रीकार का लाभ मिल सकेगा।
रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मंडोर एक्सप्रेस के वर्तमान नंबरों को बदलकर नए नंबर आवंटित किए गए हैं।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 1 मई के बाद के अपने आरक्षण की जांच नए नंबरों के आधार पर करें।
मंडोर एक्सप्रेस में लंबे समय से पेंट्रीकार की मांग की जा रही थी। अब रेलवे ने इसे मंजूरी दे दी है। 1 मई 2026 से इस ट्रेन में एक स्थाई पेंट्रीकार (Petricar) जोड़ी जाएगी। इससे जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड और जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को ट्रेन के अंदर ही गुणवत्तापूर्ण भोजन, नाश्ता और पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकेंगे।
ट्रेन को और अधिक आरामदायक और आधुनिक बनाने के लिए इसके डिब्बों की संख्या और श्रेणी में बदलाव किया गया है। अब इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है-
मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर संभाग के लोगों के लिए दिल्ली पहुंचने का सबसे विश्वसनीय साधन है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग