Jodhpur: बस में बैठे युवक ने किए अश्लील इशारे तो महिला अधिकारी ने तुरंत लिया एक्शन, फिर जो हुआ देखते रह गए सब लोग

उसमें सवार एक यात्री ने गर्दन घूमाकर अश्लील इशारे करने लगा। एकबारगी महिला अधिकारी ने अनदेखा किया, लेकिन युवक फिर से हाथ से अश्लील व भद्दे इशारे करने लगा। तब तक ग्रीन लाइट हो गई और वाहन निकलना शुरू हो गए। सिटी बस क्रॉस होने लगी तो युवक और अश्लील इशारे करने लग गया। उसकी हरकतें बढ़ने लगी तो महिला अधिकारी को गुस्सा आया। उन्होंने आगे जाकर चालक को इशारा कर सिटी बस रुकवाई।