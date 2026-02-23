साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, कंपाउंडर की नर्सिंग डिग्री पर पुलिस लेगी एक्शन?

बीस मिनट बाद तबीयत और अधिक खराब हो गई थी। उन्हें पाल रोड पर निजी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम व एफएसएल रिपोर्ट में अस्थमा में कार्डियक अरेस्ट आने से साध्वी की मृत्यु होना बताया गया था। पुलिस ने इंजेक्शन के रिएक्शन व असर करने के संबंध में दुबारा राय मांगी थी। जिसमें इंजेक्शन से भी मृत्यु होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया था। ऐसे में कम्पाउण्डर के खिलाफ 17 फरवरी को उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु कारित होने की एफआइआर दर्ज की गई थी।