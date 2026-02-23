Income Tax Action : महंगी प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर इनकम टैक्स का शिकंजा, जोधपुर में 60 को नोटिस जारी

Income Tax Action : जोधपुर शहर में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले करीब 60 लोगों को विभाग ने नोटिस जारी कर उनकी घोषित आय और वास्तविक निवेश के बीच अंतर स्पष्ट करने को कहा है। जांच का दायरा पिछले छह वित्तीय वर्षों के बड़े सौदों तक फैला है, लेकिन विशेष फोकस वर्ष 2019-20 के लेनदेन पर है, क्योंकि इस अवधि से जुड़े मामलों की वैधानिक जांच सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है।