Rajasthan LPG Crisis : घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए बड़ा आदेश, एलपीजी उपभोक्ताओं को दी चेतावनी

Rajasthan LPG Crisis : घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इसमें एलपीजी उपभोक्ताओं को चेताया गया है। बताया गया है कि यदि सिलेंडर की किताब न दिखाने और ई-केवाईसी पूरी न होने पर हॉकर गैस सिलेंडर वापस ले जाता है तो उससे झगड़े नहीं, पहले उसकी बात समझे। हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में गैस वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने इस कड़े नियम को अपनाया है।