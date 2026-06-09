Banswara Murder: रिश्ते की ताई ने मारा थप्पड़ तो भतीजे ने कर दी हत्या, परिजनों ने लगाया आरोप, नहीं हुआ अंतिम संस्कार

Nephew Killed Aunt In Banswara: बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने मामूली विवाद के बाद रिश्ते में ताई लगने वाली बुजुर्ग महिला की कथित रूप से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया जिसके चलते देर रात तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो सका।