Banswara : जेटीए संघ का अल्टीमेटम, आज मांगें पूरी नहीं हुईं तो 1 मई से सामूहिक इस्तीफा

Banswara : बांसवाड़ा के घाटोल में कार्य व्यवस्था को लेकर असंतोष के बीच कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (जेटीए) ने 1 मई से सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया है। संघ ने गुरुवार तक मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर यह कदम उठाने की चेतावनी दी है। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल बंजारा ने बताया कि जयपुर से मिले प्रांतव्यापी आह्वान के तहत केबिनेट मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजकर अल्टीमेटम दिया गया है। जेटीए 16 अप्रेल से सामूहिक अवकाश पर रहकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।