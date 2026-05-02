सरकारी कॉलेजों में दाखिले की दौड़ शुरू, बिना अंकतालिका के भी कर सकेंगे आवेदन

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बांसवाड़ा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मार्च माह में ही समस्त बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इसके चलते पहली बार मई में ही सरकारी कॉलेजों में भी दाखिले का बिगुल बज उठा है।
प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सत्र 2026-27 की प्रवेश नीति जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। आवेदन संबंधित समस्त औपचारिकताएं ग्रीष्मावकाश में पूर्ण होने के साथ ही एक जुलाई से नियमित क्लॉसेज लगेगी।
श्रीगोविंद गुरु कॉलेज के ऑनलाइन प्रवेश स्नातक नोडल अधिकारी प्रो. मनोज पंड्या ने बताया कि विद्यार्थी को स्वयं की एसएसओ आईडी पर जाकर डीसीई एप पर जाना होगा। प्रोसेस पूरा करना होगा। राजस्थान बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का डेटा नाम, रोल नम्बर से फॉर्म भरा जा सकेगा। विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो, साइन, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेज साथ रखने होंगे।
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