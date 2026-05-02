सरकारी कॉलेजों में दाखिले की दौड़ शुरू, बिना अंकतालिका के भी कर सकेंगे आवेदन

श्रीगोविंद गुरु कॉलेज के ऑनलाइन प्रवेश स्नातक नोडल अधिकारी प्रो. मनोज पंड्या ने बताया कि विद्यार्थी को स्वयं की एसएसओ आईडी पर जाकर डीसीई एप पर जाना होगा। प्रोसेस पूरा करना होगा। राजस्थान बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का डेटा नाम, रोल नम्बर से फॉर्म भरा जा सकेगा। विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, फोटो, साइन, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि समस्त दस्तावेज साथ रखने होंगे।