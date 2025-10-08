Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

54 साल के एक्टर ने 17 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ रचा ली शादी, थिएटर से शुरू हुआ था इनका ‘अफेयर’

Manish Chaudhari And Shruti Mishra Love Story: बॉलीवुड में इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा में है। 54 साल के एक एक्टर ने अपनी 17 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ शादी रचा ली है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच प्यार थिएटर में पनपा, जहां से उनके 'अफेयर' की शुरुआत हुई। इस अनोखे प्रेम कहानी को लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2025

54 साल का दूल्हा, 17 साल छोटी एक्ट्रेस के पड़ा प्यार में, थिएटर में पनपा था ये 'अफेयर'

मनीष चौधरी और श्रुति मिश्रा (सोर्स: X)

Manish Chaudhari And Shruti Mishra Love Story: बॉलीवुड में प्यार और शादी की कहानियां हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी प्रेम कहानी सुर्खियों में है जो उम्र के फासले को भी मात देती है। 54 साल के एक्टर मनीष चौधरी ने अपनी 17 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ सात फेरे लिए।

थिएटर में पहली बार दोनों की आंखें मिलीं और फिर देखते ही देखते प्यार हो गया। लेकिन, परिवार को मनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गर्लफ्रेंड ने ऐसी शर्त रख दी थी। ये कहानी है 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ चर्चा में छाए फ्रेडी सोडावाला यानी मनीष चौधरी की।

दरअसल, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों काफी चर्चा में है। आर्यन खान की वेब सीरीज में मनीष चौधरी, फ्रेडी सोडावाला का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है। तो क्या आप जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है?

थिएटर में पनपा था ये 'अफेयर'

बता दें कि 'हॉटरफ्लाई' के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी लव स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच 17 साल का फासला है। लेकिन, इतना लंबा एज गैप होने के बाद भी उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। मनीष चौधरी के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उनकी पत्नी श्रुति मिश्रा ने कहा कि मुंबई में थिएटर में मनीष से मिलकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अपनी ही सोच वाला इंसान मिल गया।

इतना ही नहीं, मनीष ने हंसते हुए आगे बताया, 'मैंने तो जल्दी ही 'आई लव यू' कह दिया, लेकिन श्रुति को इसमें थोड़ा समय लगा।' श्रुति ने बताया कि जब मनीष ने अपनी उम्र बताई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि फासला बहुत बड़ा था। 'हमारे बीच 17 साल का फासला है।

मुझे लगता है जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? और फिर उन्होंने बताया, तो मैंने कहा था- सचमुच? मुझे पता था कि उम्र में अंतर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितना', लेकिन अब सब ठिक है। बता दें कि मनीष चौधरी और श्रुति मिश्रा की प्रेम कहानी दिखाती है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर दो लोगों के दिल मिल जाएं, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।

