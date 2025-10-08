54 साल के एक्टर ने 17 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ रचा ली शादी, थिएटर से शुरू हुआ था इनका ‘अफेयर’

बता दें कि 'हॉटरफ्लाई' के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी लव स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच 17 साल का फासला है। लेकिन, इतना लंबा एज गैप होने के बाद भी उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। मनीष चौधरी के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उनकी पत्नी श्रुति मिश्रा ने कहा कि मुंबई में थिएटर में मनीष से मिलकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अपनी ही सोच वाला इंसान मिल गया।