Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर की पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

सबसे दिलचस्प बात ये है कि पवन सिंह ने खुद भी इस पोस्ट को लाइक किया है। जहां अंजना सिंह द्वारा पवन सिंह को सपोर्ट करने पर उनके फैंस बेहद खुश हैं और कुछ लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें कि एक यूजर ने कमेंट किया, 'इन लड़कियों की वजह से किसी की फैमिली बर्बाद हो जाती है।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसका घर तो बसा नहीं, अब दूसरे का भी नहीं बसने देगी।' इस तरह तमाम यूजर्स अंजना सिंह को भला-बुरा कह रहे हैं। दरअसल, अंजना सिंह का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस विवाद में आगे क्या मोड़ आता है।