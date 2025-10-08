Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर की पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh (सोर्स: X)
Pawan Singh Jyoti Singh Controversy: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस लड़ाई को देखकर हर कोई हैरान है और ज्यादातर लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पवन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में, जहां पूरी इंडस्ट्री इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह भी पवन सिंह के सपोर्ट में उतर आई हैं।
दरअसल, पवन सिंह और ज्योति सिंह की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों लगातार खबरों में बने हुए हैं। जहां कई लोग पवन सिंह को गलत ठहरा रहे हैं। साथ ही अंजना सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। इन सब के बाद अंजना सिंह ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन के जरिए इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह दिया।
उन्होंने लिखा, 'पूछो मत हमारी पहचान कहां तक है, तुम बदनाम करो, तुम्हारी औकात जहां तक है।' अंजना सिंह के इस पोस्ट को लोग पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।
सबसे दिलचस्प बात ये है कि पवन सिंह ने खुद भी इस पोस्ट को लाइक किया है। जहां अंजना सिंह द्वारा पवन सिंह को सपोर्ट करने पर उनके फैंस बेहद खुश हैं और कुछ लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें कि एक यूजर ने कमेंट किया, 'इन लड़कियों की वजह से किसी की फैमिली बर्बाद हो जाती है।' तो दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसका घर तो बसा नहीं, अब दूसरे का भी नहीं बसने देगी।' इस तरह तमाम यूजर्स अंजना सिंह को भला-बुरा कह रहे हैं। दरअसल, अंजना सिंह का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस विवाद में आगे क्या मोड़ आता है।
बड़ी खबरेंView All
भोजपुरी
मनोरंजन
ट्रेंडिंग