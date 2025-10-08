डेटिंग की अफवाहों से हिला 'Bigg Boss 19'! क्या अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस, जानें सच

अशनूर और अभिषेक (सोर्स: X)
Abhishek Bajaj And Ashnoor Kaur Dating news: 'बिग बॉस' के घर में रिश्तों का तार-तार होना कोई नई बात नहीं है। इस बार 'Bigg Boss 19' में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती फैंस को खूब भा रही है। दरअसल, दोनों ने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है, लेकिन इनके बीच की केमिस्ट्री देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि कुछ तो है। इस बीच, अशनूर के पेरेंट्स ने भी इस रिश्ते पर अपनी राय रखी है।
इतनी ही नहीं, अशनूर और अभिषेक 'बिग बॉस' के घर में एक-दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। कुछ हफ्ते पहले वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी अशनूर की दोस्ती को लेकर सवाल उठाए थे। घर के कई सदस्य भी इनके रिश्ते पर कमेंट कर चुके हैं। बता दें कि फैंस ने तो इन्हें 'अभिनूर' हैशटैग भी दे दिया है। अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा ने भी इन दोनों के रिश्ते पर रिएक्ट किया था।
दरअसल, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की उम्र में काफी डिफरेंस है। अशनूर 21 साल की हैं, जबकि अभिषेक 32 साल के हैं और तलाकशुदा भी हैं। ऐसे में, दोनों के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब अशनूर के पेरेंट्स ने इन खबरों पर खुलासा किया है।
हालांकि 'पिंकविला' को दिए एक इंटरव्यू में अशनूर की मां ने कहा कि दोस्त बनाने के लिए उम्र या मैरिटल स्टेटस मायने नहीं रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं और उनका बॉन्ड बहुत प्योर है। अभिषेक के पापा ने भी कहा कि उन्हें उनके बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है और वे अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं।
अभिषेक की एक्स वाइफ ने भी दिए एक इंटरव्यू में उन पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि शादी के दौरान अभिषेक के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और उन्होंने अशनूर को अभिषेक से दूर रहने की सलाह भी दी थी। इसका बाद भी 'बिग बॉस' के घर में कुछ वक्त पहले अमाल ने भी दोनों के रिश्ते को लेकर एक कमेंट किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। अब देखना ये है कि अशनूर और अभिषेक की दोस्ती आगे क्या मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ दोस्ती बनकर ही रहेगी, या ये प्यार में बदल जाएगी? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।
