Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

डेटिंग की अफवाहों से हिला Bigg Boss 19! क्या अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस, जानें सच

Abhishek Bajaj And Ashnoor Kaur Dating news: 'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के बीच बढ़ती नजदीकियों ने डेटिंग की अफवाहों को हवा दे दी है, जिससे शो में हलचल मच गई है। हालांकि दोनों ने इसे सिर्फ दोस्ती बताया है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को देखकर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि उनके बीच कुछ और भी पक रहा है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2025

डेटिंग की अफवाहों से हिला 'Bigg Boss 19'! क्या अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस, जानें सच

अशनूर और अभिषेक (सोर्स: X)

Abhishek Bajaj And Ashnoor Kaur Dating news: 'बिग बॉस' के घर में रिश्तों का तार-तार होना कोई नई बात नहीं है। इस बार 'Bigg Boss 19' में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की दोस्ती फैंस को खूब भा रही है। दरअसल, दोनों ने अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है, लेकिन इनके बीच की केमिस्ट्री देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि कुछ तो है। इस बीच, अशनूर के पेरेंट्स ने भी इस रिश्ते पर अपनी राय रखी है।

डेटिंग की अफवाहों से हिला 'Bigg Boss 19'

इतनी ही नहीं, अशनूर और अभिषेक 'बिग बॉस' के घर में एक-दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। कुछ हफ्ते पहले वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी अशनूर की दोस्ती को लेकर सवाल उठाए थे। घर के कई सदस्य भी इनके रिश्ते पर कमेंट कर चुके हैं। बता दें कि फैंस ने तो इन्हें 'अभिनूर' हैशटैग भी दे दिया है। अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा ने भी इन दोनों के रिश्ते पर रिएक्ट किया था।

अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस

दरअसल, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की उम्र में काफी डिफरेंस है। अशनूर 21 साल की हैं, जबकि अभिषेक 32 साल के हैं और तलाकशुदा भी हैं। ऐसे में, दोनों के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब अशनूर के पेरेंट्स ने इन खबरों पर खुलासा किया है।

हालांकि 'पिंकविला' को दिए एक इंटरव्यू में अशनूर की मां ने कहा कि दोस्त बनाने के लिए उम्र या मैरिटल स्टेटस मायने नहीं रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं और उनका बॉन्ड बहुत प्योर है। अभिषेक के पापा ने भी कहा कि उन्हें उनके बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है और वे अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं।

अशनूर को अभिषेक से दूर रहने की सलाह

अभिषेक की एक्स वाइफ ने भी दिए एक इंटरव्यू में उन पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि शादी के दौरान अभिषेक के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और उन्होंने अशनूर को अभिषेक से दूर रहने की सलाह भी दी थी। इसका बाद भी 'बिग बॉस' के घर में कुछ वक्त पहले अमाल ने भी दोनों के रिश्ते को लेकर एक कमेंट किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। अब देखना ये है कि अशनूर और अभिषेक की दोस्ती आगे क्या मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ दोस्ती बनकर ही रहेगी, या ये प्यार में बदल जाएगी? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।

ये भी पढ़ें

‘कांतारा’ का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म
टॉलीवुड
'कांतारा' का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Updated on:

08 Oct 2025 12:02 pm

Published on:

08 Oct 2025 11:15 am

Hindi News / Entertainment / TV News / डेटिंग की अफवाहों से हिला Bigg Boss 19! क्या अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस, जानें सच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Bigg Boss 19 के गौरव खन्ना को है ये गंभीर बीमारी, खुद किया बड़ा खुलासा, सुनकर फैंस हुए हैरान

Gaurav Khanna big revealed suffering color blindness
TV न्यूज

कैंसर पर बात करते हुए रोईं दीपिका कक्कड़, हेल्थ पर दी जानकारी, बोलीं- मैं अब…

Dipika Kakar cry
TV न्यूज

सलमान ने सांप के जहर मामले पर एल्विश को मारा ताना! कहा- एल्विश का है विश से पुराना है नाता

सलमान ने सांप के जहर मामले पर एल्विश को मारा ताना! कहा- एल्विश का है विश से पुराना सलमान ने सांप के जहर मामले पर एल्विश को मारा ताना! कहा- एल्विश का है विश से पुराना है नाताहै नाता
मनोरंजन

सलमान खान पर लगा बायस्ड जज होने के आरोप, क्या इन कंटेस्टेंट्स को है जिताने की साजिश, जानें क्या है मामला

सलमान खान पर लगा बायस्ड जज होने के आरोप, क्या इन कंटेस्टेंट्स को है जिताने की साजिश, जानें क्या है मामला
TV न्यूज

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपनाया हिंदू धर्म और बदला नाम, सर्जरी के बाद बदल चुका है चेहरा!

Muslim Actress shabnam sayed marriage
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.