डेटिंग की अफवाहों से हिला 'Bigg Boss 19'! क्या अशनूर और अभिषेक ने शुरू कर दिया रोमांस, जानें सच

अभिषेक की एक्स वाइफ ने भी दिए एक इंटरव्यू में उन पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि शादी के दौरान अभिषेक के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और उन्होंने अशनूर को अभिषेक से दूर रहने की सलाह भी दी थी। इसका बाद भी 'बिग बॉस' के घर में कुछ वक्त पहले अमाल ने भी दोनों के रिश्ते को लेकर एक कमेंट किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। अब देखना ये है कि अशनूर और अभिषेक की दोस्ती आगे क्या मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ दोस्ती बनकर ही रहेगी, या ये प्यार में बदल जाएगी? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।