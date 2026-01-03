धर्मेंद्र को लेकर होने वाला है कुछ खास… मेकर्स ने ‘पत्रिका’ से बातचीत में किया खुलासा

‘TMKOC’ शो में में दिवंगत लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Dharmendra Special Tribute: नवंबर में लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से दर्शकों और उनके करीबी लोगों के दिलों में उनके जाने का दर्द आज भी उतना ही ताजा है। समय-समय पर उन्हें याद किया जा रहा है। धर्मेंद्र न सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए हैं, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता।
हाल ही में उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भी हर कोई उनके पोस्टर को देखकर भावुक हो उठा। यहां तक कि केबीसी के दौरान अमिताभ बच्चन की आंखें भी धर्मेंद्र को याद करते हुए नम हो गईं। अब टीवी के लोकप्रिय शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की कास्ट ने भी धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देने के लिए एक अनोखा और इमोशनल तरीका अपनाया है।
‘पत्रिका डॉट कॉम’ से खास बातचीत करते हुए शो के प्रोडक्शन हाउस ‘नीला फिल्म्स’ के ओनर असित कुमार मोदी ने बताया, “नए साल में हम चाहते हैं कि लोग खुशी मनाए साथ ही यह भी महसूस करें कि धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों और डायलॉग्स के जरिए हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। इसी भावना के साथ हमने यह स्पेशल एपिसोड तैयार किया है। आने वाले एपिशोड में ‘गोकुलधाम सोसायटी’ के सदस्य जेठालाल, बापूजी, बबीता जी और टप्पू सेना और अन्य सभी धर्मेंद्र जी की फिल्मों के अलग-अलग कैरेक्टर्स के रूप में उनके आइकॉनिक लुक्स को दोहराते हुए श्रद्धांजलि देंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि चाहे धर्मेंद्र के एक्शन से भरपूर किरदार हों, रोमांटिक भूमिकाएं हों या कॉमिक रोल्स यह एपिसोड उनके उस वर्सेटाइल टैलेंट को सेलिब्रेट करेगा, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे चहेता सितारा बना दिया।
असित मोदी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी मुलाकातों को याद करते हुए कहा, “वह बेहद भावुक इंसान थे। अक्सर अपनी कविताएं सुनाया करते थे। काम और एक्टिंग की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते थे।”
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ एक बेहद लोकप्रिय हिंदी टीवी शो है, जो मुंबई की गोकुलधाम सोसायटी में रहने वाले लोगों के जीवन पर आधारित है। यहां सभी एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं और दिन प्रति दिन की समस्याओं का सामना हास्यपूर्ण अंदाज में करते हैं।
बता दें यह शो देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। अब तक इसके 4500 से ज्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं और यह शो आज भी जारी है। शो में जेठालाल, दया बेन, आत्माराम भिड़े, माधवी भिड़े, बबीता जी, पत्रकार पोपटलाल, टप्पू, डॉ. हाथी, गुरचरण सोढ़ी, तारक मेहता समेत कई लोकप्रिय किरदार शामिल हैं। इस शो को 'नीला फिल्म्स' के असित कुमार मोदी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
