धर्मेंद्र को लेकर होने वाला है कुछ खास… मेकर्स ने ‘पत्रिका’ से बातचीत में किया खुलासा

‘पत्रिका डॉट कॉम’ से खास बातचीत करते हुए शो के प्रोडक्शन हाउस ‘नीला फिल्म्स’ के ओनर असित कुमार मोदी ने बताया, “नए साल में हम चाहते हैं कि लोग खुशी मनाए साथ ही यह भी महसूस करें कि धर्मेंद्र जी अपनी फिल्मों और डायलॉग्स के जरिए हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। इसी भावना के साथ हमने यह स्पेशल एपिसोड तैयार किया है। आने वाले एपिशोड में ‘गोकुलधाम सोसायटी’ के सदस्य जेठालाल, बापूजी, बबीता जी और टप्पू सेना और अन्य सभी धर्मेंद्र जी की फिल्मों के अलग-अलग कैरेक्टर्स के रूप में उनके आइकॉनिक लुक्स को दोहराते हुए श्रद्धांजलि देंगे।”