Jaipur SMS Fire

‘कांतारा’ का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

Mysterious Film: अगर आप 'कांतारा' के रहस्य और रोमांच से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, तो जरा ठहरिए! एक ऐसी फिल्म है जो 2 घंटे 44 मिनट तक आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी और 'कांतारा' का नशा भी उतार देगी। ये एक रहस्यमय फिल्म है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 07, 2025

'कांतारा' का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

रहस्यमयी फिल्म (सोर्स: X)

Mystery Movie: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1' का जादू छाया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 'कांतारा' के पहले भाग को भी फैंस ने खूब पसंद किया था और इसके सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो सस्पेंस और रोमांच के मामले में 'कांतारा' को भी टक्कर देती है।

2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

हम बात कर रहे हैं तमिल फिल्म 'वडा चेन्नई' की। 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई इस फिल्म में सुपरस्टार धनुष और ऐश्वर्या राजेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को रिलीज हुए 7 साल होने वाले हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज भी कम नहीं हुई है। बता दें कि धनुष अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सबको प्रभावित किया था। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आसानी से मिल जायेगी।

दरअसल, 2018 में आई फिल्म 'वडा चेन्नई' की कहानी 'अन्बू' नामक एक प्रतिभाशाली कैरम खिलाड़ी के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपराध की दुनिया में कदम रखता है और धीरे-धीरे एक स्थानीय माफिया गिरोह का हिस्सा बन जाता है। लेकिन, जैसे ही अन्बू को पता चलता है कि ये गिरोह उसके अपने इलाके को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है, वो मोर्चा संभाल लेता है। फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सस्पेंस और गहरा होता जाता है।

क्राइम और ड्रामा

इतना ही नहीं, रेटिंग के मामले में भी ये फिल्म ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' से पीछे नहीं है। साथ ही इस फिल्म का निर्देशन वेत्रिमारन ने किया है और इसमें धनुष लीड रोल में हैं। उनके अलावा ऐश्वर्या राजेश, डैनियल बालाजी और एंड्रिया जेरेमिया भी इस फिल्म का हिस्सा हैं, जिनके अभिनय ने फिल्म को और भी दमदार बना दिया है। अगर आपको क्राइम-ड्रामा फिल्में पसंद हैं तो 'वडा चेन्नई' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

Published on:

07 Oct 2025 04:44 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 'कांतारा' का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

