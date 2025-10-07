‘कांतारा’ का नशा उतर जाएगा, जब देखोगे 2 घंटे 44 मिनट की ये रहस्यमयी फिल्म

हम बात कर रहे हैं तमिल फिल्म 'वडा चेन्नई' की। 17 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई इस फिल्म में सुपरस्टार धनुष और ऐश्वर्या राजेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को रिलीज हुए 7 साल होने वाले हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज भी कम नहीं हुई है। बता दें कि धनुष अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सबको प्रभावित किया था। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आसानी से मिल जायेगी।