तलाक और ब्रेकअप विवाद के बीच रवि मोहन की LCU में हुई एंट्री, लोकेश कनगराज ने शेयर किया पोस्ट

रवि और आरती की शादी 2009 में हुई थी, और 2024 में घर छोड़कर अलग होने के बाद रवि ने उनके अलगाव की बात कबूली थी। बता दें कि फिलहाल उनके तलाक का प्रोसेस चेन्नई फैमिली कोर्ट में चल रहा है। केनीशा, जिनके बारे में अफवाह थी कि वो रवि को डेट कर रही हैं, ने शुरू में दावा किया था कि वह सिर्फ उनकी हीलर और दोस्त हैं। हालांकि, 2025 में, इस जोड़ी ने एक जैसे कपड़े पहने और साथ में एक शादी में शामिल हुए। वो अक्सर एक-दूसरे के बारे में पोस्ट करते थे और उन्हें साथ में इवेंट्स में देखा जाता था। मगर हाल ही में केनिशा की पोस्ट ने इस रिलेशनशिप पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे. उन्होंने कहा था, "मैं इस कहानी में प्यार के साथ आई थी। मैं इससे चुपचाप बाहर जा रही हूं,", जिसके चलते रवि मोहन और केनिशा के ब्रेकअप की अटकलें लगाई जाने लगीं।