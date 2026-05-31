मां को अंतिम विदाई देते हुए टूट गए अजित कुमार, अंतिम संस्कार का इमोशनल VIDEO देख भर आईं फैंस की आंखें

बता दें, मोहिनी मणि अपने परिवार के लिए बेहद खास थीं। अजित कुमार ने अपनी सामाजिक संस्था का नाम भी अपनी मां के सम्मान में रखा था। इस संस्था के माध्यम से समाज कल्याण, स्वच्छता और जनजागरूकता से जुड़े कई कार्य किए जाते हैं। इससे साफ है कि उनकी मां का उनके जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव था। दरअसल, मोहिनी मणि अपने पीछे 3 बेटों का परिवार छोड़ गई हैं। उनके निधन से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। तो वहीं, फिल्म इंडस्ट्री और फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।