CM विजय के समर्थकों पर लगा गंभीर आरोप! एक्ट्रेस जूली मेक बोलीं-ट्रोलिंग ने मेरी प्रेग्नेंसी बर्बाद कर दी

बता दें, जूली ने हाल ही में शादी की है और लगातार चल रही इस मानसिक प्रताड़ना का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। उनका पहला बच्चा गर्भ में ही नहीं बच सका। उन्होंने साफ किया कि वे इस दुःख का इस्तेमाल सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं कर रहीं, बल्कि उनकी असली चिंता ये है कि उनके और उनके पति दोनों की छवि जानबूझकर खराब की जा रही है। उन्होंने कहा, "जब भी कोई महिला TVK के बारे में सवाल उठाती है तो, उसे बेरहमी से निशाना बनाया जाता है।"