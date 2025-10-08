फिल्म में दिया केवल एक Kissing Scene और मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाली इस लड़की की बदल गई किस्मत

1990 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल' में एक सीन था जब माधुरी दीक्षित, आमिर खान को बॉक्सिंग जीतने का चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि जो जीतेगा वो मुझे Kiss करेगा और हारने वाले को (आदि ईरानी को) मिस मिनीKiss करेंगी। उस सीन ने उनको ये नाम दे दिया, नाम था मिस मिनी। आपको बता दें कि उस दौर में मिस मिनी का बढ़ा हुआ वजन ही उनको अलग पहचान दिला रहा था। और उनके लिए ये भी कहा जाता था कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। मगर फिल्म के डायरेक्टर इन्द्र कुमार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनको अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया। बस फिर क्या था रातों-रात मिस मिनी की किस्मत पलट गई।