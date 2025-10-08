फिल्म में दिया केवल एक Kissing Scene और मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाली इस लड़की की बदल गई किस्मत

'दिल' फिल्म के एक सीन में आदि ईरानी और मिस मिनी। (फोटो सोर्स: X)
Miss Minnie: हिंदी फिल्मों की हीरो, हीरोइन, विलेन, सह-कलाकार जैसी भूमिकाएं निभाने वाले एक्टर्स को लोग जानते-पहचानते हैं। मगर कभी कोई इनके अलावा फिल्म में नजर आने वाले साइड आर्टिस्ट्स पर गौर ही नहीं करता, जब तक कि वो कुछ अलग न हो। जैसे अगर कोई बहुत मोटा या छोटा हो, या फिर उसकी कोई अलग पहचान हो। लेकिन कई बार छोटे से सीन में नजर आये आर्टिस्ट्स भी दर्शकों के दिलो-दिमाग पर छा तो जाते हैं पर इनके बारे में ज्यादा खबर नहीं आती। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जो कभी सड़कों पर भीख मांगती थीं और फिर फिल्मों में छोटे-मोटे सीन करती नजर आयीं। आइये जानते हैं कौन है वो अभिनेत्री।
90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में कुछ छोटे-मोटे सीन्स में नजर आई थी एक एक्ट्रेस, जिनका नाम था मिस मिनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस मिनी एक वक्त पर सड़कों पर भीख मांगती थीं। एक दिन एक डायरेक्टर की नजर इनपर पड़ी और इनकी किस्मत चमक गई। सड़कों पर भीख मांगने वाली ये एक्ट्रेस आमिर खान और माधुरी दीक्षित की सुपर हिट फिल्म में नजर आयी थी।
1990 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल' में एक सीन था जब माधुरी दीक्षित, आमिर खान को बॉक्सिंग जीतने का चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि जो जीतेगा वो मुझे Kiss करेगा और हारने वाले को (आदि ईरानी को) मिस मिनीKiss करेंगी। उस सीन ने उनको ये नाम दे दिया, नाम था मिस मिनी। आपको बता दें कि उस दौर में मिस मिनी का बढ़ा हुआ वजन ही उनको अलग पहचान दिला रहा था। और उनके लिए ये भी कहा जाता था कि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। मगर फिल्म के डायरेक्टर इन्द्र कुमार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनको अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया। बस फिर क्या था रातों-रात मिस मिनी की किस्मत पलट गई।
एक इंटरव्यू में मिस मिनी के बारे में आदि ईरानी ने बताया कि मिस मिनी को उन्होंने सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था। और उसी दौरान डायरेक्टर इंदर कुमार एक ऐसी ही लड़की ढूंढ रहे थे। उनको ये भिखारन इस रोल के लिए परफेक्ट लगी और उन्होंने फिल्म में उनको छोटा सा रोल देकर उनसे एक्टिंग करवाई।
इसके आगे ही आदिल ने ये भी बताया कि 'दिल' का वो सीन बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि जब मिमी उनके मुंह के पास अपना मुंह ले जाती हैं तो उनके मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। वो कई दिनों से नहाई भी नहीं थीं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुंह से आने वाली बदबू ने उनका बुरा हाल कर दिया था। फिल्म में उनके एक्सप्रेशंस थे वो एकदम असली थे।
मिस मिनी आमिर खान की 'दिल' अनिल कपूर की 'बेटा', आमिर खान की 'मेला', और अजय देवगन की 'दिलजले' जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म दिलजले का फेमस गाना, 'हो नहीं सकता।।।' में भी मिस मिनी ही नजर आयीं थीं। मेंटली अस्वस्थ होने के कारण वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती थीं और इसी के चलते उनकी तबियत खाफी खराब हो गई। भले ही आज मिस मिनी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अगर दिल फिल्म के बॉक्सिंग सीन में मिमी नहीं होती तो आज वो सीन आइकॉनिक नहीं बनता।
