Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मां-बेटी के प्यार की डरावनी कहानी, 134 मिनट की इस Horror-Thriller में है खौफ का जबरदस्त ट्विस्ट

Horror-Thriller Film Chhorii 2: नुसरत भरुचा और सोहा अली खान की हॉरर फिल्म 'छोरी 2' प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिलेगी। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में आपको मां और बेटी के प्यार और बलिदान की कहानी देखने को मिलेगी।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 05, 2025

Horror-Thriller Film Chhorii 2

'छोरी 2' फिल्म के सीन में सोहा अली खान और हार्दिका शर्मा। (फोटो सोर्स: X)

Horror-Thriller Film Chhorii 2: बॉलीवुड में हर साल कई तरह की कॉमेडी, रोमांटिक, एक्शन, सस्पेंस फिल्में बनती हैं। अगर बात की जाए हॉरर फिल्मों की तो बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बनी हैं। इनमें 'बंद दरवाजा', 'पुराना मंदिर', 'वीरना', 'बीस साल बाद', 'शैतान', 'भूल-भुलैया' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। 80-90 का दशक हो या आज का दौर ये फिल्में ऑडियंस को डराने में सफल हुई हैं। आज भी हम एक ऐसी ही हॉरर थ्रिलर फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसमें मां-बेटी के प्यार और ममता की दरदाक लेकिन डरावनी कहानी। इस फिल्म का नाम है 'छोरी 2’। फिल्म की कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

फिल्म के मुख्य किरदार (Star Cast of the Film)

'छोरी 2' के एक सीन में नुसरत भरुचा। (फोटो सोर्स: IMDb)

विशाल फुरिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'छोरी 2' में नुसरत भरुचा और सोहा अली खान लीड रोल में हैं। इसने अलावा इसमें हार्दिका शर्मा और गश्मीर महाजनी ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी में एक मां का बेटी के लिए प्यार और उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाना दिखाया गया है।

कहानी ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे (Story of Horror-Thriller Film Chhorii 2)

'छोरी 2' के एक सीन में Soha Ali Khan। (फोटो सोर्स: IMDb)

आपको बता दें कि साल 2021 में फिल्म का फर्स्ट पार्ट 'छोरी' रिलीज हुआ था। वो भी हॉरर थ्रिलर थी। अब इस साल अप्रैल महीने में ‘छोरी 2’ प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। जिसमें इसके पहले पार्ट की आगे की कहानी दिखाई गई है। दोनों फिल्मों की कहानियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ‘छोरी 2’ की कहानी 'छोरी' में दिखाई गई घटनाओं के सात साल बाद से शुरू होती है। फिल्म में नुसरत जो साक्षी का किरदार निभा रहीं हैं अपनी 7 साल की बेटी ईशानी और अपने करीबी दोस्त इंस्पेक्टर समर के साथ रहती है। साक्षी की बेटी ईशानी को एक गंभीर बीमारी होती है, जिस कारण से वो धूप में नहीं जा सकती है। इसलिए साक्षी अपनी की रक्षा करने के लिए उसकी परछाई बन जाती है ताकि ईशानी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

बेटी को कैसे बचाती है एक मां?

'छोरी 2' के एक सीन में सोहा अली खान और नुसरत भरुचा। (फोटो सोर्स: X)

जैसे-जैसे समय बीतता है फिल्म की कहानी और रोमांचक होती जाती है। कहानी में नया मोड़ तो तब आता है जब साक्षी के पति राजबीर के गांव के लोग ईशानी को किडनैप कर लेते हैं और जबरन उसकी शादी करवाने की कोशिश करते हैं। वो गांव पहले से ही शापित होता है। मगर बेटी को बचाने के लिए साक्षी और समर एक बार फिर उस गांव में जाते हैं। इस गाँव के लोग आज भी अन्धविश्वास और दकियानूसी परम्पराओं को मानते हैं। उसी गांव में एक रूप बदलने वाली महिला बूढ़ी औरत (सोहा अली खान) मिलती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। गांव के लोगों की रूढ़िवादी सोच और बुजुर्गों का हर हालत में सामना करके कैसे साक्षी खुद की कुर्बानी देकर अपनी बेटी को उन लोगों के चंगुल से आजाद कराती है। और इस सबके बीच क्या-क्या विचित्र घटनाएं होती हैं। ये तो आपको फिल्म देख कर ही पता चलेगा।

'छोरी 2' का पोस्टर और फिल्म के एक सीन में नुसरत भरुचा। (फोटो सोर्स: IMDb)

इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म से आपको एक झकझोर देने वाली बात भी पता चलेगी कि कैसे आज भी लड़कियों के प्रति लोगों की सोच कितनी छोटी है। समाज की छोटी सोच आज भी किस तरह से लड़कियों हर कदम पर रोकने की कोशिश करती है।

ये भी पढ़ें

2 दिन तक सड़ती रही लाश, 5 शादियों के बाद भी आखिरी वक्त घर में था अकेला, बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन
मनोरंजन
Tragic Death Story of Bollywood Villain Mahesh Anand

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

05 Oct 2025 06:19 pm

Hindi News / Entertainment / मां-बेटी के प्यार की डरावनी कहानी, 134 मिनट की इस Horror-Thriller में है खौफ का जबरदस्त ट्विस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

8 साल पहले बारिश ने मचाया था ऐसा तांडव, रातों-रात बदल गया था माहौल, रुक सकती थी Virushka की शादी

8 साल पहले बारिश ने मचाया था ऐसा तांडव, रातों-रात बदल गया था महौल, रुक सकती थी Virushka की शादी
बॉलीवुड

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार
बॉलीवुड

खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

Arbaaz Khan And Sshura Khan
बॉलीवुड

Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

Dhanashree angry on samay raina post
बॉलीवुड

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Veteran Indian actress Farida Jalal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.