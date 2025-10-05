मां-बेटी के प्यार की डरावनी कहानी, 134 मिनट की इस Horror-Thriller में है खौफ का जबरदस्त ट्विस्ट

जैसे-जैसे समय बीतता है फिल्म की कहानी और रोमांचक होती जाती है। कहानी में नया मोड़ तो तब आता है जब साक्षी के पति राजबीर के गांव के लोग ईशानी को किडनैप कर लेते हैं और जबरन उसकी शादी करवाने की कोशिश करते हैं। वो गांव पहले से ही शापित होता है। मगर बेटी को बचाने के लिए साक्षी और समर एक बार फिर उस गांव में जाते हैं। इस गाँव के लोग आज भी अन्धविश्वास और दकियानूसी परम्पराओं को मानते हैं। उसी गांव में एक रूप बदलने वाली महिला बूढ़ी औरत (सोहा अली खान) मिलती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। गांव के लोगों की रूढ़िवादी सोच और बुजुर्गों का हर हालत में सामना करके कैसे साक्षी खुद की कुर्बानी देकर अपनी बेटी को उन लोगों के चंगुल से आजाद कराती है। और इस सबके बीच क्या-क्या विचित्र घटनाएं होती हैं। ये तो आपको फिल्म देख कर ही पता चलेगा।