2 दिन तक सड़ती रही लाश, 5 शादियों के बाद भी आखिरी वक्त घर में था अकेला, बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन

वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ महेश आनंद के साथ उन्होंने शादी तो 5 बार की लेकिन जिंदगी में प्यार नहीं मिला और न ही मिला किसी का साथ। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से हुई मगर ज्यादा दिनों तक नहीं चली। फिर उन्होंने मिस इंडिया इंटरनैशनल रहीं एरिका मारिया डिसूजा के साथ दूसरी शादी की लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एरिका से अलग होने के बाद महेश ने ऐक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की। साल 2000 में ऊषा बच्चानी और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की। इस तरह से उन्होंने शादी तो 5 करीं, लेकिन प्यार और बच्चों का सुख उनको नहीं मिल पाया। अपने आखिरी समय तक व अपने बेटे से मिलने के लिए तरसते रहे। मगर एक खबर ये भी थी कि महेश आनंद की पांचवीं पत्नी ही उनकी लाश को श्मशान लेकर गईं थीं।