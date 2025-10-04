Patrika LogoSwitch to English

2 दिन तक सड़ती रही लाश, 5 शादियों के बाद भी आखिरी वक्त घर में था अकेला, बॉलीवुड का ये खूंखार विलेन

Bollywood Deadliest Villain Mahesh Anand: 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन में से एक थे महेश आनंद। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को डराने के साथ वाहवाही भी लूटी। अपनी एक्टिंग के साथ-साथ वो अपनी निजी जिंदगी जैसे पांच शादियों और कई अन्य महिलाओं से रिश्तों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे।

3 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 04, 2025

Tragic Death Story of Bollywood Villain Mahesh Anand

बॉलीवुड के खतरनाक विलेन महेश आनंद की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)

Bollywood Deadliest Villain Mahesh Anand: बॉलीवुड के विलेन महेश आनंद का नाम 90 के दशक के सबसे खूंखार खलनायकों में शामिल है। उसकी दमदार एक्टिंग को देख लोग सच में उनसे नफरत करने लगे थे। रील लाइफ के अलावा उनकी रियल लाइफ हमेशा चर्चाओं में रहती थी। फिर चाहे उनकी 5 शादियों की बात हो, या 12 महिलाओं से उनके संबंध की खबरें। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ महिलाओं के साथ वो लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे, शायद यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी हमेशा काफी चर्चित रही।

कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट थे महेश आनंद

महेश आनंद (Mahesh Anand) इतने बेहतरीन कलाकार थे कि उनको भूलना तो नामुमकिन है। महेश आनंद की गिनती भले ही हिंदी फिल्मों के खूंखार विलेन्स में होती हो, मगर असल में वो एक उम्दा एक्टर और काफी टैलेंटेड थे। वो बेह्तरीन अभिनेता होने इ साथ-साथ गजब के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने हिंदी ही नहीं तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषी फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी थी। महेश आनंद के बारे में कहा जाता है कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वो बतौर एक मॉडल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। साथ ही वो एक ट्रेंड डांसर भी।

डांसर के रूप में ही ली हिंदी फिल्मों में एंट्री (Started His Film Career as a Dancer)

बॉलीवुड के खतरनाक विलेन महेश आनंद की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

महेश आनंद ने हिंदी फिल्म में बतौर डांसर डेब्यू किया था। वो साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म 'सनम तेरी कसम में' के एक डांस सीक्वेंस में नजर आये थे। जबकि फिल्मों में एक एक्टर के रूप में महेश ने 1984 में 'करिश्मा' फिल्म से की। मगर उसके बाद उनको फिल्मों में खलनायक के रोल मिलने लगे। उन्होंने विलेन के रुप में 'गंगा जमुना सरस्वती', 'इलाका' 'शहंशाह', 'इंसाफ', और 'तूफान' जैसी कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। मगर बाद में उनको काम मिलना बंद हो गया। आपको बता दें कि महेश आनंद की आखिरी फिल्म 2019 में आई कॉमेडी-ड्रामा 'रंगीला राजा' थी। फिल्म में गोविंदा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का चंद मिनटों का छोटा सा रोल भी उनको 18 साल बाद मिला था जो उनकी जिंदगी का आखिर किरदार साबित हुआ।

बंद घर में 2 दिन सड़ती रही थी महेश आनंद की लाश (Tragic Story of Bollywood Villain Mahesh Anand)

फिल्म 'रंगीला राजा' के रिलीज होने के 22 दिन बाद ही अचानक उनकी मौत की खबर आयी थी। 57 वर्षीय महेश की अकस्मात मौत उनके ही अंधेरी स्थित फ्लैट में हुई थी। मौत की वजह उनका अकेलापन और बेरोजगारी थी। काम न मिलने और परिवार के छोड़ जाने के बाद से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी। खबरों के मुताबिक, महेश आनंद की डेड बॉडी 2 दिनों तक घर में ही पड़ी रही, सड़ती रही। किसी को पता ही नहीं चला उनकी मौत के बारे में। उनकी बॉडी के पास शराब की बोतल और खाना पड़ा हुआ था। साथ ही उनके कमरे का टीवी भी चालू था। कोई रिश्तेदार या परिवार का भी वहां नहीं आया। जब महेश आनंद के पड़ोसियों को घर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया तो उनकी लाश पड़ी थी, जो सड़ने और गलने लगी थी।

बॉलीवुड के खतरनाक विलेन महेश आनंद की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)

5 शादियां करने के बाद भी अकेले रहने को थे मजबूर

वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ महेश आनंद के साथ उन्होंने शादी तो 5 बार की लेकिन जिंदगी में प्यार नहीं मिला और न ही मिला किसी का साथ। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से हुई मगर ज्यादा दिनों तक नहीं चली। फिर उन्होंने मिस इंडिया इंटरनैशनल रहीं एरिका मारिया डिसूजा के साथ दूसरी शादी की लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एरिका से अलग होने के बाद महेश ने ऐक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की। साल 2000 में ऊषा बच्चानी और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की। इस तरह से उन्होंने शादी तो 5 करीं, लेकिन प्यार और बच्चों का सुख उनको नहीं मिल पाया। अपने आखिरी समय तक व अपने बेटे से मिलने के लिए तरसते रहे। मगर एक खबर ये भी थी कि महेश आनंद की पांचवीं पत्नी ही उनकी लाश को श्मशान लेकर गईं थीं।

महेश आनंद 80 और 90 के दशक के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक थे महेश आनंद। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने तकरीबन 300 फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक के साथ काम किया। 300 फिल्में कीं, फिर भी 18 सालों तक गरीबी झेली।

