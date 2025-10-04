कभी की ड्राइवरी तो कभी सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर गुजारी जिंदगी, आज ये शख्स है साउथ सिनेमा का सुपरस्टार

मुंबई में शुरुआती संघर्ष के दौरान उन्होंने अपना पेट भरने के लिए ड्राइवर का भी काम किया। बता दें कि साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। ये फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं हुई, बल्कि साउथ सिनेमा को ग्लोबल मंच तक ले गई। 'कांतारा' ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उन्हें इंडस्ट्री में एक कुशल और प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में स्थापित किया। फिल्म की कहानी ने दर्शकों को धर्म और मिथक की दुनिया में खो जाने का मौका दिया।